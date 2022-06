IN CONSIGLIO COMUNALE L’AMPLIAMENTO DELL’AUTODROMO

(AGENPARL) – MODENA mer 29 giugno 2022

L’ampliamento dell’Autodromo di Marzaglia rappresenta uno dei temi principali della seduta di giovedì 30 giugno del Consiglio comunale di Modena, in cui sono in programma anche la trattazione di una delibera incentrata sui progetti di sviluppo dell’azienda Cpc group e di alcune mozioni proposte dai gruppi consiliari. I lavori dell’Assemblea sono convocati nell’aula consiliare, come di consueto nel rispetto delle disposizioni di sicurezza sanitaria anti-Coronavirus, e sono trasmessi in diretta streaming sul sito web istituzionale dell’ente (www.comune.modena.it/il-governo-della-citta).

La seduta inizia alle 15 direttamente con l’appello, seguito dalla votazione della delibera sul protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena e Cpc che si inserisce nel percorso per la proposta di ampliamento del comparto produttivo e di servizi del gruppo industriale modenese, attivo nel settore dell’automotive.

Quindi il Consiglio tratta il tema dell’ampliamento della pista di Marzaglia votando tre delibere dedicate, due delle quali di natura patrimoniale. I provvedimenti riguardano la variante agli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione del progetto proposto dalla società Aerautodromo di Modena, nell’ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) comprensivo di Via (Valutazione di impatto ambientale), e l’estensione del diritto di superficie a favore della stessa società Aerautodromo di Modena su un’area limitrofa a quella già concessa all’AeroClub di Modena nell’ambito proprio dell’intervento di realizzazione dell’impianto di Marzaglia.

Infine, l’Assemblea ha in programma la discussione di cinque ordini del giorno, a partire dalla mozione sull’argomento “Dotazione, a seguito di una sperimentazione, del taser per la Polizia locale” (proposta da Lega Modena, Forza Italia, Fratelli d’Italia – Popolo della famiglia e Modena sociale). Quindi “Sostegno alla riforma della cittadinanza e riconoscimento diffuso dei diritti” (Sinistra per Modena, Pd, Europa verde – verdi, Modena civica); “Preoccupazione per le possibili ricadute del ddl Concorrenza sui servizi pubblici locali e relativi provvedimenti” (Europa verde – Verdi, Movimento 5 stelle e Sinistra per Modena); “Misure urgenti per l’autotrasporto – Riduzione accisa carburante” (Forza Italia); “Sostegno al disegno di legge 1714/2019 – Disposizioni per l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura” (Pd) sono i titoli degli altri documenti.

