Il Consiglio comunale nella seduta di oggi, giovedì 15 luglio, ha approvato, con 33 voti favorevoli e 2 contrari, la nuova riorganizzazione della società partecipata Insula S.p.a. Con questa operazione – si legge nel provvedimento – si procede a riqualificare la società come braccio operativo strategico dell’Amministrazione comunale nella gestione delle politiche della residenza e – come deliberato con l’approvazione di un emendamento – nell’eventuale esercizio di alcune delle funzioni proprie nel campo delle politiche abitative. Insula infatti provvederà a cedere a Veritas il ramo d’azienda “lavori pubblici” per un valore complessivo di 2milioni e 150mila euro con le 51 commesse attualmente in capo a Insula, ad eccezione dei due cantieri aperti a Forte Marghera, che saranno internalizzati dall’Amministrazione al termine della fase progettuale.

Attualmente Insula è partecipata al 72,133% dal Comune, al 24,73% da Veritas, al 2% da Avm e all’1,13% da Ive Srl. Con questa delibera il Consiglio comunale approva la riorganizzazione societaria e l’uscita dal capitale sociale di Insula di Veritas e AVM con la conseguente modifica dello Statuto.

SOCI % di partecipazione n. azioni Capitale sociale

Ive S.r.l. 1,55 % 4.200 € 42.000

Nel corso della seduta è stata anche approvata all’unanimità una mozione con la quale si impegna la Giunta comunale a favorire la ripresa di pubblicazioni di approfondimento sulle principali tematiche della manutenzione urbana della città d’acqua per accrescere le competenze tecniche dei professionisti e una divulgazione e condivisione con un’ampia fascia della popolazione di contenuti ed elementi tecnci ritenuti importanti.

Venezia, 15 luglio 2021

