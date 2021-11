COSENZA A conclusione di un mirato servizio antidroga scattato nella mattinata di ieri, nell’area urbana di Corigliano Calabro, militari della dipendente Sezione Operativa arrestavano un 23enne del posto. In particolare, l’attenzione dei Carabinieri si focalizzava sull’appartamento di un pluripregiudicato del posto: durante la minuziosa perquisizione domiciliare venivano rinvenuti all’interno di un comodino della sua camera da letto, un involucro termo sigillato contenente gr.20 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, un contenitore in plastica contenente gr.5,5 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, un pezzo di gr.0,15 di sostanza stupefacente del tipo hashish e nr.4 dosi termo sigillate di gr. 2,00 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il 23enne veniva, pertanto, arrestato, in flagranza di reato, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e così come concordato con il sostituto di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal dottor Alessandro D’Alessio, l’arrestato veniva contestualmente sottoposto agli arresti domiciliari. (News&Com)

