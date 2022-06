In Bertoliana al via la nuova edizione di “InChiostro … un’ora con”

(AGENPARL) – VICENZA mer 29 giugno 2022 Giunta alla sua quinta edizione, si svolgerà nei primi tre mercoledì di luglio nel chiostro di Palazzo San Giacomo (contra’ Riale, 5) la rassegna intitolata “InChiostro… un’ora con”, appuntamento con la lettura, la scrittura e la musica nella cornice del giardino della Biblioteca Bertoliana.

Il primo incontro,Vitaliano Trevisan. Un mondo meraviglioso, è previsto per mercoledì 6 luglio (ore 19.30) ed è un tributo allo scrittore recentemente scomparso: un giovane vicentino, a piedi per le vie di Vicenza, attraversa luoghi e volti a lui familiari ripercorrendo frammenti importanti della sua vita. Le letture sono affidate a Martina Pittarello, mentre l’accompagnamento musicale è curato dal percussionista Gabriele Grotto.

Mercoledì 13 luglio (ore 19.30) l’appuntamento è con Puzzle Buzzati. A 50 anni dalla morte, guidati da Marco Cavalli e Stefania Carlesso, verrà tracciato un ritratto di Dino Buzzati e delle sue molteplici maschere, non sempre convergenti: quella del narratore originale, quella del cronista attento e puntuale e quella dell’acuto elzevirista.

La rassegna si concluderà quindi mercoledì 20 luglio (ore 19.30) con Questo sentirsi insieme, e contenti…, un omaggio a Luigi Meneghello. Valentina Brusaferro, con le note e la tromba di Enrico Antonello, celebreranno il centenario della nascita dello scrittore maladense attraverso un’esperienza immersiva tra le pagine più famose dei suoi romanzi, da Libera nos a malo fino a Le Carte. A Meneghello la Bertoliana dedicherà vari appuntamenti e una mostra nel corso del prossimo autunno. All’interno della sezione “Scrittori vicentini del Novecento”, la Biblioteca conserva infatti una cospicua parte dell’epistolario di Meneghello, composto da più di 4.000 lettere e oggetto costante di attenzione da parte di studiosi italiani e stranieri.

L’ingresso agli incontri è libero e gratuito (senza prenotazione) fino ad esaurimento degli 80 posti disponibili.

In caso di maltempo gli appuntamenti si svolgeranno nella sala generale di Palazzo San Giacomo (contràa’ Riale, 5).

Per



Martina Pittarello. Attrice vicentina. Ha lavorato con molte compagnie teatrali (La Piccionaia, Carte Blanche/olterra teatro, Teatro Gioco Vita, Teatro dei Pazzi, Teatro Boxer), intraprendendo poi un percorso autonomo, e creando spettacoli, narrazioni e letture ad alta voce prevalentemente per un pubblico di giovani e famiglie, spesso in collaborazione con altri attori e musicisti.

Stefania Carlesso. Attrice vicentina, insegnante di dizione e speaker. Oltre ad essere direttore artistico di “Bàilam Teatro”, collabora con svariate associazioni, realtà teatrali, biblioteche e musei. Tiene corsi di dizione e lettura espressiva nelle aziende e nelle scuole. Presta la sua voce per la registrazione di spot pubblicitari, videogiochi e documentari.

Marco Cavalli. Critico letterario, traduttore e consulente editoriale. Tra i massimi conoscitori dell’opera dello scrittore Aldo Busi, ha pubblicato una monografia fondamentale Busi in corpo 11 (il Saggiatore, 2006) e un’introduzione alla lettura, Aldo Busi (Cadmo, Firenze 2008). Ha curato inoltre Dritte per l’aspirante artista televisivo (Mondadori, 2005), Sette note sulla lettura (Colla Editore, 2010) e Fogazzaro in tasca (Colla Editore, 2011).

Enrico Antonello. Trombettista e docente. Ha frequentato molti generi musicali quali jazz, folk rock, reggae, classica e musica sperimentale. Ha al suo attivo più di 20 dischi pubblicati con etichette indipendenti, collabora con musicisti e attori, ha fatto parte di molte formazioni con musicisti locali ed italiani. Oggi è membro della band Osteria Popolare Berica e degli Idraulici del Suono.

Gabriele Grotto. Batterista e percussionista. Si dedica prevalentemente al jazz contemporaneo e alla sperimentazione, facendo interagire la batteria con le più diverse forme espressive: danza, teatro, video, performance art, poesia, reading, musica live per film muti. All’attività musicale affianca e mescola l’attività di videomaker realizzando cortometraggi, documentari, videoinstallazioni, performance di batteria-video, musicazioni di film muti.



Fonte/Source: http://www.comune.vicenza.it//albo/notizie.php/318653