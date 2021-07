(AGENPARL) – lun 19 luglio 2021 Imprese: Sisto, giustizia le sostenga in crescita e legalità

“L’opportunità che la legge 231 sulla responsabilità amministrativa delle imprese offre al mondo imprenditoriale è quella di un’organizzazione che garantisce legalità, trasparenza, competitività interna e solidità esterna dell’azienda. In questo percorso, è necessario compiere un salto culturale, passando dal diritto penale dell’impresa al diritto penale per l’impresa. Non e’ piu’ tempo di imprese messe in difficoltà’ dalla giustizia ma di imprese che trovino nella giustizia un’occasione di miglioramento, che vuol dire anche incremento del tasso di legalità”. Così il Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto intervenendo all’iniziativa organizzata da Confindustria Bari e Bat dal titolo “Imprese e 231”. “Oggi avviamo un dialogo tra coloro che producono e coloro che controllano la correttezza dello stare sul mercato – ha proseguito Sisto -: è un’opportunità unica affinché le imprese possano crescere all’insegna del rispetto delle regole. Non si abbia paura dei protocolli, significativi per garantire trasparenza, perché questi non sono un costo ma un investimento, un’operazione conveniente, da supportare anche attraverso la previsione di incentivi, a mezzo di vantaggi fiscali e con opportuna riduzione dell’area del penalmente rilevante “, ha concluso.

