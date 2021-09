(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 Imprese: Porchietto (FI), Chiave per investimenti in Italia è libertà d’impresa, non interventi punitivi

“L’attrazione degli investimenti in Italia è un tema centrale per rilanciare l’economia e il Paese. Anche il Presidente Draghi ne ha sempre riconosciuto l’importanza e ieri lo ha ribadito in conferenza stampa, sottolineando che i casi sporadici di imprese che agiscono scorrettamente vanno affrontati caso per caso. Forza Italia rivendica di essere da sempre la forza politica che più ha messo l’accento sulla necessità di una politica industriale che si traduca nell’aiutare gli imprenditori, non nel punirli. Serve chiedersi perché molte aziende chiudano i loro stabilimenti italiani e li ricollochino all’estero, non servono azioni punitive. Burocrazia, carico fiscale, semplificazione normativa. Sono queste le aree di intervento necessarie per creare un contesto di libertà d’impresa. Tenendo invece il faro puntato sugli sporadici casi negativi di grandi gruppi che sfruttano il know-how italiano e scappano via, dimentichiamo di concentrarci sulle tante azioni concrete che come Stato si possono mettere in campo per far rientrare le produzioni, per prevenire la cannibalizzazione delle imprese, per difendere i nostri marchi. Lasciamo stare i retaggi culturali negativi e partiamo da qui per sostenere gli investimenti in Italia: non possiamo accontentarci di un misero 2% di investimenti esteri nel nostro Paese quando Germania e Francia si attestano al 17% e 18%. Forza Italia vuole contribuire a rendere questo Paese un luogo dove il profitto venga associato a qualcosa di positivo, dove l’imprenditoria sia un obiettivo per i nostri giovani. Come ha sempre sostenuto il Presidente Berlusconi, le produzioni non torneranno con metodi coercitivi, ma con politiche industriali innovative e amiche”. Così in una nota la vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Claudia Porchietto

