(AGENPARL) – gio 31 marzo 2022 Imperia : celebrato il Precetto Pasquale Interforze

Appello per la Pace in Ucraina da parte del Vescovo della Diocesi di

Albenga-Imperia Guglielmo Borghetti

Nella suggestiva Basilica di San Giovanni Battista ad Imperia, il

Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, Guglielmo Borghetti, ha

celebrato la SS. Messa solenne in occasione del Precetto Pasquale per

gli appartenenti alle Forze Armate ed ai Corpi Armati dello Stato

operanti nella Provincia di Imperia. Il Vescovo ha rivolto nel corso

dell’omelia un forte appello per la pace in Ucraina, invitando alla

preghiera affinché finisca questa immane tragedia, che rischia di

ampliarsi ulteriormente. Hanno concelebrato con il Vescovo, i

Cappellani Militari della Liguria. Presenti le Autorità civili della

provincia di Imperia con il Prefetto Armando Nanei.

La Celebrazione Eucaristica è stata animata dal coro ” con Claudia ”

di Imperia” diretto da Margherita Davico e all’organo Chiara Boero.