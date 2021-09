(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 Bureau de presse

Ufficio stampa

Aosta, lunedì 6 settembre 2021

Impegni del Presidente e degli Assessori

dal 6 al 13 settembre 2021

Lunedì 6 settembre 2021

Ore 8 – Aosta, Sala Giunta di Palazzo regionale

Riunione della Giunta regionale

Martedì 7 settembre 2021

Ore 10.30 – Saint-Vincent – Chiesa di Amay e Cappella dei Partigiani

L’Assessore Luciano Caveri partecipa alla santa Messa e alla Cerimonia di Commemorazione dei Caduti di Amay organizzata dall’ANPI

Mercoledì 8 settembre 2021

Ore 16 – Saint-Vincent, Hôtel Billia

Il Presidente Erik Lavevaz, gli Assessori Luigi Berstchy, Luciano Caveri, Jean-Pierre Guichardaz e Roberto Alessandro Barmasse partecipano all’evento “En Compagnie”, a cura della Compagnia Valdostana delle Acque

Giovedì 9 settembre 2021

In videocoferenza

Il Presidente Erik Lavevaz parteciperà alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza Unificata e alla Conferenza Stato Regioni

Ore 11.30 – Aosta – Via Festaz n. 22

L’Assessore Luciano Caveri partecipa all’Assemblea Ordinaria dei Soci di FINAOSTA S.p.A

Ore 14 – Aosta, Palazzo regionale –

Gli Assessori Luigi Bertschy e Jean-Pierre Guichardaz incontrano gli operatori degli impianti funiviari in vista dell’apertura della stagione invernale 2021/2022

Venerdì 10 settembre 2021

Sabato 11 settembre 2021

Domenica 12 settembre 2021

Ore 11 – Courmayeur – Pavillon

L’assessore Luciano Caveri partecipa e interviene al Convegno “Montagna e cambiamento climatico: analisi e prospettive per la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle aree di alta montagna” organizzato dall’Unvida all’interno dell’iniziativa del Tavolo tecnico-scientifico sulla montagna.

Ore 12 – Nus (Saint-Barthélemy)

L’Assessore Davide Sapinet è presente alla “Bataille de Reines”

Lunedì 13 settembre 2021

Ore 10.30 – Cogne – Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Cogne

L’assessore Luciano Caveri partecipa alla Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2021/20202

Ore 14 – Aosta, Sala Giunta di Palazzo regionale

Riunione della Giunta regionale

Ore 17 – Istituto tecnico professionale “I. Manzetti” di Aosta

L’Assessore Luciano Caveri partecipa alla Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2021/2022 presso il Centro Regionale Istruzione per gli Adulti

Gli impegni del Presidente e degli Assessori possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare gli orari prima degli appuntamenti.

🔊 Listen to this