(AGENPARL) – lun 24 maggio 2021 Bureau de presse

Ufficio stampa

Aosta, lunedì 24 maggio 2021

Impegni del Presidente e degli Assessori

dal 24 al 31 maggio 2021

Lunedì 24 maggio 2021

Ore 8.00 – Aosta, Sala Giunta di Palazzo regionale

Riunione della Giunta regionale

Ore 15.00 – in modalità telematica

Il Presidente Erik Lavevaz e l’Assessore Luciano Caveri partecipano ai lavori del Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta

Ore 17.30 – in modalità telematica

L’Assessore Luciano Caveri interviene alla Videoconferenza della Settimana della Legalità su “La gestione dei giovani nel quotidiano”

Martedì 25 maggio 2021

Ore 7.30 – 13.00 – Saint-Christophe (Sede Assessorato)

l’Assessore Davide Sapinet riceve amministratori e pubblico su appuntamento

Ore 9.00 – 13.00 – Aosta

L’Assessore Carlo Marzi riceve su appuntamento amministratori e pubblico

Ore 10.30 – Saint-Christophe (Sede Assessorato)

l’Assessore Davide Sapinet partecipa al Comitato tecnico, zootecnico e lattiero-caseario

Ore 11.00 – in modalità telematica

L’Assessore Luciano Caveri partecipa all’Assemblea ordinaria della SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo

Ore 14.30 – in modalità telematica

l’Assessore Davide Sapinet partecipa alla riunione della Consulta caccia

Ore 17.30 – in modalità telematica

L’Assessore Luciano Caveri interviene alla Tavola rotonda, organizzata dalla Coldiretti, su “Sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”

Mercoledì 26 maggio 2021

Ore 9.00 – Aosta Palazzo Regionale

Consiglio regionale

Giovedì 27 maggio 2021

Ore 9.00 – Aosta Palazzo Regionale

Consiglio regionale

Venerdì 28 maggio 2021

Ore 9.30 – 13.00 – Aosta, Maison Lostan

L’Assessore Jean-Pierre Guichardaz riceve su appuntamento amministratori e pubblico

Ore 10.00 – Pollein, Località Autoporto 33/E

L’Assessore Luciano Caveri partecipa all’Assemblea ordinaria della Servizi Previdenziali Valle d’Aosta S.p.A.

Ore 17.00 – Aosta, Museo Archeologico regionale

Il Presidente Erik Lavevaz e l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz partecipano all’inaugurazione della mostra “The families of man”, mostra che riflette e racconta i grandi temi dell’uomo e delle società degli ultimi decenni”

Lunedì 31 maggio 2021

Ore 8.00 – Aosta, Sala Giunta di Palazzo regionale

Riunione della Giunta regionale

Ore 14.00 – in modalità telematica

L’Assessore Luciano Caveri partecipa ai lavori del Comitato di Sorveglianza del Programma cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera

Gli impegni del Presidente e degli Assessori possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare gli orari prima degli appuntamenti.

🔊 Listen to this