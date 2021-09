(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 Bureau de presse

Ufficio stampa

Aosta, lunedì 13 settembre 2021

Impegni del Presidente e degli Assessori dal 13 al 20 settembre 2021

Lunedì 13 settembre 2021

Ore 10.00 – Aosta – PEPINIERES Via Lavoratori Vittime del Col du Mont – L’Assessore L. Bertschy partecipa all’evento di presentazione della nuova gestione “PEPINIERES RESTART”

Ore 10.30 – Cogne – Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Cogne

L’Assessore Caveri partecipa alla Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2021/2022

Ore 14.00 – Aosta, Sala Giunta di Palazzo regionale

Riunione della Giunta regionale

Ore 17.00 – Istituto tecnico professionale “I. Manzetti” di Aosta

L’Assessore Caveri partecipa alla Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2021/2022 presso il Centro Regionale Istruzione per gli Adulti

Martedì 14 settembre 2021

Ore 7.30 – 12.00 Saint-Christophe (Sede Assessorato)

L’Assessore Sapinet riceve amministratori e pubblico su appuntamento

Ore 08.30 – 12.30 – Aosta, Palazzo Darbelley

L’Assessore Roberto Alessandro Barmasse riceve pubblico su appuntamento

Ore 14.30 – 16.30 – Aosta, Via Promis (Sede Assessorato Opere pubbliche e territorio)

L’Assessore Marzi riceve il pubblico su appuntamento

Mercoledì 15 settembre 2021

Ore 9.00 – Aosta, Sala Consiglio

Riunione del Consiglio regionale in seduta straordinaria

Ore 21.00 – Aosta, Teatro Splendor

Il Presidente Lavevaz e l’Assessore Guichardaz partecipano alla Conferenza di Alessandro Barbero “Il tempo di Dante, in Valle d’Aosta”

Giovedì 16 settembre 2021

Ore 11.30 – Modalità on line

L’Assessore Caveri incontra, in videoconferenza, il Presidente della Commissione Mista Intergovernativa italo-svizzera del Tunnel del Gran San Bernardo Carmine Robustelli

Ore 16.00 – Donnas

L’Assessore Sapinet parteciperà alla Conferenza stampa di presentazione dell’Associazione olivocoltori

In giornata – Bra

L’Assessore Sapinet parteciperà alla XIII edizione di Cheese

Venerdì 17 settembre 2021

ore 18.00 – Aosta – Piazza Roncas

L’Assessore Luigi Bertschy partecipa all’evento “TraME e TE. Intrecci di culture” organizzato nell’ambito della rassegna Plaisirs de culture en Vallée d’Aoste

Sabato 18 settembre 2021

Ore 12.00 – Valpelline

L’Assessore Sapinet sarà presente alla “Bataille de Reines”

Domenica 19 settembre 2021

Ore 11.00 – Montjovet

L’Assessore Roberto Alessandro Barmasse, sarà presente alla Festa annuale della Sezione AVIS

Lunedì 20 settembre 2021

Ore 8.00 – Aosta, Sala Giunta di Palazzo regionale

Riunione della Giunta regionale

Gli impegni del Presidente e degli Assessori possono variare durante il corso della settimana.

Si consiglia di verificare gli orari prima degli appuntamenti.

🔊 Listen to this