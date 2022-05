(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 Bureau de presse

Aosta, lunedì 9 maggio 2022

Impegni del Presidente e degli Assessori

da lunedì 9 a lunedì 16 maggio 2022

Lunedì 9 maggio 2022

ore 8.00 – Aosta, Sala Giunta di Palazzo regionale

Riunione della Giunta regionale

ore 8.15 – Verrès, Salone Bonomi – Piazza Europa, 1

L’ Assessore all’ Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate partecipa all’inaugurazione della mostra “L’Europa chez nous” curata dagli alunni dell’Istituzione scolastica Luigi Barone di Verrès.

ore 8.30 – in videoconferenza

L’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro partecipa all’incontro straordinario XI Commissione

ore 17.30 – Saint Christophe – Loc. Le Grand Chemin 181

L’ Assessore all’ Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate interviene all’evento “L’Europa oggi: un viaggio attraverso le idee, le azioni e i risultati” presso l’Aula A1 dell’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste.

Martedì 10 maggio 2022

ore 9.00 – in videoconferenza

L’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali partecipa in videoconferenza alla Commissione Politiche Agricole

ore 9.00 – 12.30 – Aosta, Via Promis, sede dell’Assessorato Opere pubbliche e territorio

L’Assessore alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio riceve gli amministratori ed il pubblico su appuntamento

ore 10.00 – Aosta, Cogne Acciai Speciali

L’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro incontra gli studenti del percorso Manutentore 4.0 presso la Cogne Acciai Speciali

ore 11.00 – Salone Castello Aymavilles

L’Assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport, Commercio è presente alla conferenza stampa dedicata all’apertura definitiva del Castello

ore 13.00 – Aosta

L’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali è presente al mercato delle bovine di razza valdostana

ore 14.30 – in videoconferenza

L’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro partecipa all’incontro straordinario XI Commissione

Mercoledì 11 maggio 2022

ore 09.00 – Palazzo regionale

Consiglio regionale

In videoconferenza

Il Presidente della Regione partecipa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza Unificata e alla Conferenza Stato Regioni

Giovedì 12 maggio 2022

ore 09.00 – Palazzo regionale

Consiglio regionale

Venerdì 13 maggio 2022

ore 08.30 – Antey-Saint-André

Gli Assessori ai Beni culturali, Turismo, Sport, Commercio e all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e partecipate partecipano alla 60° edizione del Concours Cerlogne

ore 9.00 – Aosta, Sala Maria Ida Viglino

Il Presidente della Regione partecipa al convegno “Il futuro della Comunità – Dal Piano Regolatore di Adriano Olivetti alle sfide del cambiamento climatico”

Sabato 14 maggio 2022

ore 14.30 – Aosta, Sala conferenze della Biblioteca regionale

L’Assessore alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio partecipa al Convegno “La donna nello sport” organizzato dal Comitato regionale del FIPE con il sostegno del Consiglio regionale e il patrocinio del CONI

ore 17.00 – Aosta, Cittadella dei Giovani

L’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali interviene alla Tavola rotonda “La Cura Sicura” – Giornata di sensibilizzazione per la prevenzione e la cura del tumore al seno

Domenica 15 maggio 2022

Villeneuve

L’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali è presente alla Batailles des chèvres

Lunedì 16 maggio 2022

ore 8.00 – Aosta, Sala Giunta di Palazzo regionale

Riunione della Giunta regionale

Gli impegni del Presidente e degli Assessori possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare gli orari prima degli appuntamenti.

