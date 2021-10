(AGENPARL) – lun 25 ottobre 2021 Bureau de presse

Aosta, lunedì 25 ottobre 2021

Impegni del Presidente e degli Assessori

da lunedì 25 ottobre a martedì 2 novembre 2021

Lunedì 25 ottobre 2021

ore 8.00 – Aosta, Sala Giunta di Palazzo regionale

Riunione della Giunta regionale

Ore 10.00 – Aosta, Sala Consiglio

Riunione straordinaria del Consiglio regionale

Martedì 26 ottobre 2021

ore 9.00 – 12.00 – Aosta, Palais Lostan

L’Assessore Jean-Pierre Guichardaz riceve amministratori e pubblico su appuntamento

ore 9.00-12.30 – Aosta, Via Promis – sede dell’Assessorato Opere pubbliche e territorio

L’Assessore Carlo Marzi riceve gli amministratori e il pubblico su appuntamento

ore 11.30 – Aosta, Sala Maria Ida Viglino

L’Assessore Luciano Caveri presenta in Conferenza stampa il “Report sulla didattica a distanza adottata dalle scuole e dai singoli insegnanti durante l’emergenza Covid-19. I dati della Valle d’Aosta”

ore 13.00 – Roma

L’Assessore Davide Sapinet partecipa alla riunione con il Ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli

ore 17.00 – Aosta, Cittadella dei giovani

L’Assessore Roberto Alessandro Barmasse interviene alla conferenza di presentazione del libro “Il Naso Rosso” – Missione Sorriso

Mercoledì 27 ottobre 2021

ore 8.45 – Courmayeur, Centro servizi Courmayeur

L’Assessore Roberto Alessandro Barmasse interviene al Convegno “FACCIA DA STROKE – La resilienza”

ore 12.00 – Morgex

L’Assessore Davide Sapinet è presente alla Rassegna zootecnica autunnale – Unité des communes Valdigne-Mont Blanc

Giovedì 28 ottobre 2021

Ore 12.00 – Sarre

L’Assessore Davide Sapinet è presente alla Rassegna zootecnica autunnale – Unité des communes Grand-Paradis

ore 15.00 – Aosta, Teatro Splendor

Il Presidente Erik Lavevaz e l’Assessore Luciano Caveri partecipano alla Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 dell’Università della Valle d’Aosta

Venerdì 29 ottobre2021

ore 10.00 – Modena, ModenaFiere

L’Assessore Jean-Pierre Guichardaz partecipa all’inaugurazione della fiera del Modena Ski Pass 2021

ore 15.00 – Saint-Christophe, sede Dipartimento Agricoltura

L’Assessore Davide Sapinet partecipa in videoconferenza alla Commissione Politiche agricole

Sabato 30 ottobre 2021

ore 9.30 – Aosta, Cittadella dei giovani

L’Assessore Roberto Alessandro Barmasse interviene all’evento di sensibilizzazione dal titolo “Salute Mentale in un mondo ineguale”, organizzato in occasione della Giornata mondiale sulla Salute mentale

ore 11.30 – Gressoney-Saint-Jean

L’Assessore Davide Sapinet porta il suo saluto alla Conferenza del Gal Valle d’Aosta

ore 12.00 – Issime

L’Assessore Davide Sapinet è presente alla Rassegna zootecnica autunnale – Unité des communes Mont Rose – Walser

ore 13.00 – Modena, ModenaFiere

Gli Assessori Luigi Bertschy e Jean-Pierre Guichardaz partecipano alla Conferenza Stampa del Modena Ski Pass 2021

Domenica 31 ottobre 2021

ore 10.30- Châtillon, Salone polivalente della Scuola primaria Aymonod

L’Assessore Davide Sapinet e l’Assessore Luciano Caveri sono presenti alla premiazione del 27° Concorso Mieli della Valle d’Aosta

ore 12.00 – Aosta, Arena Croix Noire

L’Assessore Davide Sapinet è presente Finale regionale del concorso Bataille des Chèvres

Martedì 2 novembre 2021

ore 8.30 – Aosta, Sala Giunta di Palazzo regionale

Riunione della Giunta regionale

ore 10.45 – Aosta, Parco della Rimembranza

Il Presidente Erik Lavevaz partecipa alla Cerimonia della Commemorazione dei Caduti in guerra

Gli impegni del Presidente e degli Assessori possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare gli orari prima degli appuntamenti.

