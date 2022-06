(AGENPARL) – mar 21 giugno 2022 IMPATTO SUL TERRITORIO, RICERCA E TERZA MISSIONE

L’UNIVERSITÀ DI TORINO AI VERTICI INTERNAZIONALI

Nuovi riconoscimenti internazionali per Unito che ottiene ottimi risultati nella classifica U-Multirank, il ranking della Commissione Europea

UniTo si conferma tra le migliori università al mondo per qualità della ricerca, impatto sul territorio e Terza Missione nella classifica U-Multirank 2022, il ranking multidimensionale fondato dalla Commissione Europea e sviluppato da un consorzio indipendente. La classifica valuta la performance di 2200 atenei di tutto il mondo, 82 dei quali italiani, mediante l’utilizzo di 40 indicatori distribuiti tra cinque dimensioni: Didattica, Ricerca,Trasferimento tecnologico, Internazionalizzazione e Rapporti col territorio. Rispetto ad altre indagini internazionali, U-Multirank non stila graduatorie tra università, ma ha l’obiettivo di agevolare il confronto tra atenei mettendo in luce punti di forza e debolezze di istituzioni con profili simili. Per ogni indicatore viene assegnato un giudizio da A a E (A – “very good”; B – “good”; C – “average”; D – “below average”; E – “weak”).

L’Università di Torino ottiene 9 giudizi di livello massimo “A” e 12 con giudiziobuono “B”, per un totale di 21 indicatori sopra la media del totale degli indicatorianalizzati da U-Multirank. In particolare, nell’ambito del “Regional Engagement”, ovvero della capacità di avere impatto sul territorio, UniTo conquista il punteggio massimo (“A” – Very good) in 3 indicatori su 5 e il punteggio “B” – Good sui restanti 2. Nella dimensione “Ricerca” 8 indicatori su 11 hanno ricevuto la valutazione tra buono e ottimo così come 4 su 9 nella “Terza missione”. Le pubblicazioni, i brevetti in collaborazione con le aziende, gli assegni di ricerca, la percentuale di donne tra autori di ricerche, il tasso di occupazione dei laureati e i rapporti con il territorio, hanno inciso positivamente su diversi indicatori delle cinque dimensioni analizzate.

U-Multirank consente inoltre di raffrontare gli atenei sulla base di specifici indicatori appartenenti alle cinque dimensioni e restituisce alcune classifiche tematiche. Eccellente ad esmpio è la posizione di Unito nella classifica “Economic Engagement Ranking” che considera 11 indicatori di Terza missione e di rapporti col territorio. La classifica include 444 atenei ed è guidata dall’University of Antwerp con 8 giudizi di livello “A”. L’Università di Torino con 6 giudizi di livello “A”, 1 “B” e 1 “C” si colloca 2° a livello italiano.

Area Relazioni Esterne e con i Media

Università degli Studi di Torino

Settore Relazioni con i Media

