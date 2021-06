(AGENPARL) – dom 13 giugno 2021 Prendiamo atto dell’iniziativa della Giunta, che di fatto segue la linea delineata dalla Lega.

Abbiamo infatti depositato da mesi una mozione, che molto probabilmente sarà discussa durante il prossimo Consiglio comunale, che chiede al Sindaco e alla Giunta di attivarsi o proseguire nel caso ci si fosse già attivati, al posizionamento di un numero congruo di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nel territorio comunale, in zone strategiche della città. Ad attivarsi inoltre, al fine di ottenere finanziamenti governativi ed Europei per la realizzazione della rete di ricarica.

Dopo queste promesse, adesso ci aspettiamo i fatti. Vedremo se l’amministrazione approverà la nostra mozione, che va proprio in questa direzione.

Riccardo Sangiorgi

Consigliere Comunale Imola

Referente Lega Imola

Lega per Salvini Premier

Sezione Imola

Sede: Via Emilia 207, Imola

