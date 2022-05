(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 IMOLA, SANGIORGI (LEGA) : “TRAGEDIA SUL LAVORO. SERVE MAGGIORE SICUREZZA, LA LEGA LO DICE DA MESI MA LA MAGGIORANZA HA BOCCIATO TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE IN MERITO”

Abbiamo appreso con forte dolore, dalla stampa locale e nazionale, la tragedia che è avvenuta nel pomeriggio del 20 maggio nella nostra città. Un incidente mortale sul lavoro lungo via Selice. La vittima è un uomo di 43 anni, deceduto in seguito alle gravi ferite riportate dopo essere rimasto schiacciato da un camion mentre lavorava.

Come Lega Imola ci teniamo ad unirci alle condoglianze alla famiglia e ai cari della vittima. Una tragedia che avvolge tutta la nostra città.

Quella degli incidenti sul lavoro è purtroppo una realtà che uccide ogni anno centinaia di persone nel nostro Paese. Ed è per questo, che come Lega, abbiamo presentato negli ultimi mesi vari documenti in Consiglio comunale per porre maggiore attenzione su questo argomento.

Tuttavia da parte della maggioranza sono arrivati solo dei voti contrari alle nostre proposte.

Sono stati infatti bocciati tutti gli emendamenti che chiedevano all’Amministrazione comunale di porre maggiore attenzione sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Addirittura dai banchi del PD una consigliera comunale ha protestato contro la nostra proposta, perché, a detta sua, la formazione sarebbe già sufficiente nelle nostre scuole.

Non è più possibile amministrare questa città con così tanta prepotenza, serve un comportamento più inclusivo da parte della maggioranza. Gli atti che arrivano da parte dell’opposizione meritano più rispetto.

Depositeremo nei prossimi giorni una mozione, con assoluta emergenza, per chiedere nuovamente al Sindaco e alla giunta di porre in essere tutte le azioni utili a livello comunale per prevenire queste tragedie.

Riccardo Sangiorgi

Referente Lega Imola

Consigliere comunale Lega Imola

🔊 Listen to this