(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 IMOLA, SANGIORGI (LEGA): GRAZIE ALLA LEGA ABBIAMO APPROVATO IL MICROCREDITO RURALE Grazie ad un emendamento proposto dalla Lega, a mia firma, è stato approvato questa sera in Consiglio Comunale una mozione contenente lo strumento del Microcredito. Abbiamo infatti chiesto all’amministrazione di valutare la possibilità di intraprendere un percorso condiviso con il territorio per cercare di favorire, con energie interne all’amministrazione, la creazione di nuova imprenditorialità attraverso il microcredito rurale, con particolare attenzione al sostegno dell’imprenditoria agricola femminile. Una vittoria non solo della Lega, ma di tutti i cittadini imolesi. Adesso avanti, verso l’estensione di questo strumento a tutti i settori e a tutte le famiglie imolesi in difficoltà. Riccardo Sangiorgi Consigliere comunale Lega Salvini Premier

Lega per Salvini Premier

Sezione Imola

Sede: Via Emilia 207, Imola

