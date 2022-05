(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 ————————————————

Lega per Salvini Premier

Sezione Imola

Sede: Via Emilia 207, Imola

Facebook: [https://www.facebook.com/LegaImola](https://www.facebook.com/LegaImola/)

Instagram: https://www.instagram.com/lega_imola

Telegram: https://t.me/LegaImola

Twitter: https://twitter.com/legaimola

————————————————

MOLA, SANGIORGI (LEGA): “GRAVISSIME LE MENZOGNE DELLA GIUNTA SUL PATTO CON L’IRAN. LA COLLABORAZIONE SI RAFFORZA”

Imola e Ardakan si sono incontrate nuovamente per discutere del Patto di Collaborazione tra le due città.

Purtroppo non esiste alcun documento che riassume i contenuti dell’incontro tra i rappresentanti di Imola e Ardakan, e già questo denota una scarsa trasparenza.

Nelle lettere di invito possiamo notare che non si fa mai riferimento all’attenzione verso i diritti umani, ma è addirittura la parte iraniana che detta la linea dell’incontro: maggiori rapporti economici, industriali e turistici.

Nessun riferimento ai temi trattati in Consiglio Comunale, nessun riferimento ai diritti umani che vengono violati in Iran, nessuna presa di posizione da parte della Giunta.

Il Vicesindaco ci ha riferito in Aula che l’incontro si era basato sulla possibilità di modificare il Patto, sottolineando la sensibilità imolese per una maggiore attenzione verso i diritti umani.

La mozione approvata in Consiglio Comunale aveva proprio l’obiettivo di rivedere il Patto condannando i crimini contro l’umanità che avvengono in Iran. Il governo cittadino avrebbe dovuto riferire questo ai rappresentanti di Ardakan.

Il risultato invece è l’esatto opposto: la Giunta ha deciso di rafforzare, silenziosamente, il Patto.

Ma non dovevano esserci incredibili “azioni diplomatiche” portate avanti dal nostro Sindaco per modificare le condizioni dei diritti umani in Iran?

Il PD, solito nel dare lezioni di umanità alla Lega, ha deciso ancora una volta di privilegiare i rapporti economici con un totalitarismo, dimenticandosi dei diritti umani e della democrazia.

Le menzogne e la poca trasparenza di questa Amministrazione sono inaccettabili.

Il Sindaco deve riferire in Aula perché la città merita di sapere il contenuto di questo incontro.

La posizione della Lega Imola rimane chiara: si stralci questo scellerato Patto di collaborazione.

L’occasione è la mozione che abbiamo depositato e che verrà discussa nelle prossime settimane.

Riccardo Sangiorgi

Referente Lega Imola

Consigliere comunale Lega Imola

🔊 Listen to this