(AGENPARL) – dom 27 marzo 2022 IMOLA, SANGIORGI (LEGA): “GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO. A IMOLA NESSUN EVENTO, I TEATRI RIMANGONO CHIUSI”

Pochissime Commissioni consiliari dedicate al tema della cultura, poche delibere specifiche, poche novità culturali in città.

Addirittura durante la giornata mondiale del teatro, ad Imola, i teatri rimangono chiusi.

Come Lega Imola ci teniamo a sottolineare la scarsa attenzione dell’Amministrazione imolese, e nello specifico, dell’Assessore alla cultura, verso queste tematiche.

Per non parlare del PD, principale partito di maggioranza, che in Consiglio comunale ha sistematicamente bocciato ogni proposta avanzata dalla Lega sul tema culturale.

Serve un cambio di passo importante. È l’ennesima dimostrazione che lo slogan “Imola corre” rimane solo uno slogan.

Non bastano più i soliti eventi collegati al mondo culturale della sinistra.

L’attenzione verso questo tema non deve essere strumentale e non deve andare a giorni alterni, ma deve essere costante e trasversale.

Oggi i teatri dovevano essere aperti.

Riccardo Sangiorgi

Referente Lega Imola

Consigliere comunale Lega Imola

