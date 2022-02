(AGENPARL) – sab 19 febbraio 2022 IMOLA, SANGIORGI (LEGA): BASTA CON LA MODALITÀ A DISTANZA, ADESSO SI TORNI IN CONSIGLIO COMUNALE Ancora oggi, ad Imola, il Consiglio Comunale si svolge online. Crediamo sia arrivato il momento di tornare in aula, in presenza. Se le aule scolastiche sono aperte, in ambienti molto più ristretti, crediamo che anche i consiglieri comunali e componenti dell’Amministrazione potrebbero tornare a discutere le mozioni, le interrogazioni e le delibere nell’aula consiliare. Non vorremmo che qualcuno si stesse abituando troppo a questo metodo. Occorre tornare immediatamente alla normalità: la normale discussione democratica non può più essere limitata dalle tattiche politiche di nessuno. Vedere il Sindaco Panieri che partecipa al Consiglio Comunale mentre guida la sua automobile non è sicuramente una bella immagine per la nostra città. Occorre un maggiore decoro istituzionale e un maggiore rispetto verso i nostri cittadini. Mascherine FFP2, distanziamento e pause per arieggiare l’aula: crediamo che questi strumenti siano sufficienti per garantire il rispetto delle normative sanitarie. La democrazia si esprime “guardandosi negli occhi”, non a telecamere spente. Riccardo Sangiorgi Consigliere comunale Lega Imola Referente Lega Imola

