(AGENPARL) – mar 15 giugno 2021 IMOLA, SANGIORGI (LEGA): ANCHE IL COMITATO PACE E DIRITTI DEL CIRCONDARIO IMOLESE È CONTRARIO AL PATTO DI COLLABORAZIONE CON L’IRAN. ORMAI L’AMMINISTRAZIONE PD È ISOLATA ANCHE A SINISTRA

Ennesima presa di posizione in città sul “caso Iran”. Dopo le critiche dei principali partiti di opposizione, di un ex segretario territoriale del Partito Democratico e dellla Commissione Pari Opportunità, anche il Comitato per la Pace e i diritti del Circondario imolese, prende le distanze dal Patto di Collaborazione con Ardakan.

Il Comitato, di cui il PD faceva parte, ha infatti chiesto qualche settimana fa un incontro al Sindaco e alla Giunta, perché i componenti non riescono a comprendere come sia possibile sottoscrivere un patto del genere.

Prendiamo atto delle divisioni interne alla sinistra; ci auguriamo che il Sindaco prenda finalmente una posizione, dopo settimane di assordante silenzio.

Qual’é la posizione del Partito Democratico? Che fine hanno fatto le Consigliere “paladine” dei diritti delle donne e dei diritti umani”?

Cosa pensano delle prese di pozione della Commissione pari opportunità e del Comitato?

Riccardo Sangiorgi

Consigliere comunale Lega Imola

Referente Lega Imola

