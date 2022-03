(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 IMOLA, MARCHETTI (LEGA) NEL COORDINAMENTO REGIONALE SUL PNRR: “AL LAVORO PER PORTARE RISORSE SUL TERRITORIO”

BOLOGNA, 25 MAR – “Un’occasione importante per porre all’attenzione della Regione le problematiche di Imola. Mi muoverò all’interno di questo coordinamento con l’unico interesse di seguire con attenzione le procedure che potrebbero portare delle risorse sul territorio imolese, cercando così di porre l’attenzione del gruppo di lavoro sulle problematiche che emergeranno per l’incapacità dell’amministrazione Comunale imolese”. Così il consigliere della Lega Daniele Marchetti a pochi giorni dal via ai lavori del coordinamento regionale sul PNRR.

“Martedì muoverà i suoi primi passi il coordinamento delle commissioni assembleari istituito per avviare un approfondimento delle azioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un gruppo di lavoro di cui farò parte, avendo così la possibilità di monitorare il programma di azioni, bandi e avvisi relativi ai progetti che i Comuni stanno presentando” ha spiegato il leghista.

“Si tratta di un’importante chance per i cittadini imolesi, soprattutto se teniamo in considerazione il pressapochismo con cui il Comune di Imola, sta conducendo alcune candidature, come quella dell’isola ecologica di Montericco, che ha destato l’indignazione di migliaia di residenti del quartiere interessato dal progetto, rischiando così di compromettere l’intero percorso” ha concluso Marchetti.

