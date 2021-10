(AGENPARL) – ven 29 ottobre 2021 IMOLA. DISCARICA TRE MONTI, MARCHETTI (LEGA): “POLITICA LOCALE NON SCARICHI PROPRIE RESPONSABILITA’ A ROMA: BONACCINI MANTENGA LA PAROLA E FACCIA CHIUDERE L’IMPIANTO”

BOLOGNA, 29 OTT – “Inutile e ridicolo lo scaricabarile del Partito democratico locale che vuole demandare l’ultima parola sulla discarica imolese Tre Monti alla Presidenza del Consiglio dei ministri: il governatore Stefano Bonaccini mantenga fede alle parole spese e faccia chiudere una volta per tutte l’impianto”. Lo dice il consigliere regionale, Daniele Marchetti, per il quale “il Partito democratico ha la coda di paglia, sia in Regione che in Comune a Imola”.

“Se è vero infatti che non si procederà con l’ampliamento della discarica Tre Monti di Imola, per Regione e Comune non ci sono elementi ostativi per procedere con la sopraelevazione, rimasta in sospeso da diverso tempo” – spiega il leghista.

“Come spesso accade in politica, quando non si ha il coraggio di prendere una decisione, si cerca di allontanare la decisione dal territorio: in questo caso è andata proprio così, nonostante il parere negativo della soprintendenza, in sede di Conferenza dei servizi non è mai stata trovata una posizione unanime. E la palla quindi passerà nelle mani della Presidenza dei Consigli dei Ministri” sottolinea Marchetti.

“A questo punto, visto che la partita diventa di fatto politica, mi aspetto che Bonaccini, che definì la discarica di Imola “un capitolo chiuso”, faccia valere la sua posizione e renda noto ai livelli superiori che quell’impianto deve cessare l’attività. Non è egoismo, ma il nostro territorio ha già dato, essendo la discarica attiva da diversi decenni, con le conseguenze in termine di costi per la salute e l’ambiente che conosciamo. Tuttavia, la svolta presa dalla vicenda, finalmente, ci consente di fare luce sui motivi per i quali i nostri documenti sulla discarica di Imola sino ad oggi sono stati sistematicamente cestinati” conclude Marchetti.

—————————————————–

🔊 Listen to this