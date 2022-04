(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 IMOLA, BITELLI (LEGA GIOVANI): SOLIDARIETÀ ALL’ISTITUTO ALBERGHETTI PER IL RAID SUBITO

Dispiace molto apprendere che nel corso della scorsa notte, l’Istituto superiore Alberghetti abbia subito un raid vandalico, in cui diverse aule e corridoi sono stati devastati.

Ci teniamo ad esprimere solidarietà al preside, agli studenti, agli insegnanti e al personale ausiliario dell’istituto, per i danni ed il disagio creati, e sottolineiamo come questo fatto sia l’ennesima dimostrazione che ad Imola ci sia un problema sicurezza ben evidente, finora per lo più ignorato dall’amministrazione.

Pertanto chiediamo nuovamente che il sindaco Panieri si tolga la delega alla sicurezza ed istituisca un assessorato specifico, dato che si sta dimostrando completamente inadatto allo svolgimento del ruolo.

Inoltre speriamo che questo atto, perpetrato da un numero, ci auguriamo, ridotto di individui, non getti in cattiva luce tutti gli studenti dell’istituto che hanno partecipato al recente tentativo di autogestione, in cui la stragrande maggioranza è stata completamente pacifica e collaborativa, e le quali richieste avanzate erano più che comprensibili.

Infine chiediamo al preside Ghetti, che ha annunciato che reputerà gli studenti dell’istituto responsabili del raid, di aspettare prima di prendere alcun tipo di provvedimento, dato che l’appartenenza dei vandali all’istituto è ancora tutta da dimostrare.

È inoltre evidente che non sia possibile, nel caso i responsabili siano davvero parte dell’istituto Alberghetti, prendere provvedimenti generalizzati verso l’enorme maggioranza di studenti innocenti.

