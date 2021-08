(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 IMMIGRAZIONE: GIACOMONI (FI), SFIDUCIA A LAMORGESE NON E’ SOLUZIONE A PROBLEMA

“Forza Italia non ha mai votato la sfiducia individuale a un ministro perché non è la soluzione al problema. La soluzione è lavorare tutti insieme in Parlamento, con la Lega ed con il centodestra unito, per contrastare l’immigrazione irregolare e soprattutto per scongiurare le infiltrazioni terroristiche. Dobbiamo porre con forza le nostre ragioni nelle sedi europee”. Così al TG1 il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.

