IL SINDACO CECCHI PRESENTE ALLA CONVENTION D’AUTUNNO DELLE CITTA’ DEL VINO

Barolo (19-21 novembre 2021)

Si è tenuta quest’anno a Barolo (CN) dal 19 al 21 novembre l’annuale

convention dell’Associazione Nazionale Città del Vino.

Presente all’importante appuntamento il Sindaco Stefano Cecchi è stato

nominato, proprio in questa occasione, Consigliere Nazionale, uno degli undici che,

insieme al Presidente e ai quattro Vicepresidenti, rappresentano la Giunta

Esecutiva dell’Associazione della quale il Comune di Marino fa parte.

“Ho preso parte a questa assemblea rappresentando con orgoglio la nostra

città” ha dichiarato il primo cittadino che ha proseguito sottolineando: “mi

impegno sin da subito in prima persona e in qualità di Consigliere neo eletto, a

promuovere il nostro territorio, che vanta la Sagra dell’uva più antica d’Italia,

insieme agli altri Comuni dell’Associazione Città del Vino, su tutto il territorio

nazionale ed internazionale. Con questo proposito, proprio in occasione della Sagra

del Centenario del prossimo 2024, è mia intenzione coinvolgere l’Associazione e

ospitare proprio qui a Marino l’incontro Nazionale semestrale e celebrare insieme

questa importante ricorrenza con una serie di eventi dedicati”.

Un impegno che porterà la nostra città sotto i riflettori nazionali e sarà

occasione per attuare le strategie di promozione e valorizzazione delle eccellenze

enologiche del nostro territorio sostenuto dall’Associazione.

