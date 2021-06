(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 Illuminazione pubblica, da lunedì 5 luglio al via i lavori per i nuovi impianti in viale dello Stadio e viale Margherita

Per una spesa di 100 mila euro

Lunedì 5 luglio prenderanno il via i lavori di rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica di viale dello Stadio e di un tratto di viale Margherita, per una spesa di 100 mila euro.

“Grazie a questo intervento andiamo a sostituire i due impianti giunti “a fine vita” e non più riparabili – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Sono interventi doverosi per tutelare la sicurezza degli utenti della strada. Inoltre, utilizzando apparecchi a led, otterremo una riqualificazione energetica con un risparmio per le casse comunali”.

Nel dettaglio, su viale dello Stadio verranno rifatti gli impianti, comprensivi di tutte le opere connesse, con la posa di nuovi pali e apparecchi led. È prevista anche la sostituzione dei relativi supporti, inadeguati a garantire la corretta illuminazione della fascia stradale. Verranno, inoltre, illuminati il marciapiede e l’argine pedonale con l’installazione, sugli stessi pali stradali, di apparecchi ad una quota più bassa rivolti appunto sul marciapiede. Sono previsti, infine, due impianti di illuminazione degli attraversamenti pedonali esistenti, uno all’inizio e uno alla fine del viale.

Su un tratto di viale Margherita, invece, tra l’incrocio con Borgo Casale e il semaforo di corso Padova, verranno sostituiti gli apparecchi per migliorare l’illuminazione sia della strada, sia del marciapiede e dell’area di sosta.

Durante i lavori saranno possibili rallentamenti a causa del restringimento della carreggiata. Inoltre, verrà chiuso al transito il marciapiede.

