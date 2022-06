(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 Illuminazione pubblica 4.0 con l’IA: al via il nuovo progetto di Hera Luce e AmmagammaMaggiore sicurezza per i cittadini e minori costi di servizio, grazie al nuovo progetto messo a punto dalle due aziende, per la manutenzione predittiva dei punti luce pubblici

LINK UTILI

Il Gruppo Hera

HYPERLINK “https://www.heraluce.it/”Hera Luce

AmmagammaCONTATTI

Referente Media Nazionali Hera S.p.A.

Rita D’Andrea

🔊 Listen to this