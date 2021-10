(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 Il vicesindaco Tomaello alla dodicesima edizione del Panathlon Day

Il vicesindaco con delega allo Sport, Andrea Tomaello, ha partecipato nel pomeriggio di oggi, 27 ottobre, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, alla dodicesima edizione del Panathlon Day. L’evento, organizzato dal Panathlon club di Venezia, e tornato nella sua abituale collocazione dopo che l’edizione 2020 era stata rinviata a giugno di quest’anno a causa del covid, si è svolto al Teatro Goldoni. Tra i presenti il presidente del Panathlon Club Venezia Giuseppe Zambon, il consigliere internazionale Giorgio Chinellato, e il Governatore dell’Area 1, Giuseppe Falco.

“Ci siamo visti qualche mese fa in un teatro quasi vuoto, per le limitazioni imposte dal covid. Oggi vedere qui tanta gente fa bene – le prime parole di Tomaello – Abbiamo avuto un’estate intensa, con molte attività che abbiamo ideato insieme al Panathlon. Altre ne abbiamo in cantiere. Per noi il Panathlon è un interlocutore affidabile, che dimostra sempre grande disponibilità e voglia di fare, e per questo ringrazio il presidente Zambon.

È stato un anno difficile per lo sport – ha proseguito il vicesindaco – con atleti e società che si sono trovati a fare i conti con tutte le regole legate alla pandemia. Di solito ringraziamo sempre gli atleti, le società e i volontari che si impegnano nell’attività sportiva. Stavolta voglio ringraziare anche i genitori – ha concluso Tomaello – per la forza che hanno dato ai ragazzi affinché continuassero a fare sport”.

Nel corso della manifestazione sono stati assegnati numerosi riconoscimenti. Il Venice Panathlon Sport Award 2021 è andato ad Andrea Cipressa, ex schermidore, campione olimpico nel fioretto a squadre ai Giochi di Los Angeles 1984 e commissario tecnico della nazionale italiana di fioretto fino alla recente rassegna a cinque cerchi di Tokyo. Il Premio Mario Viali – Una vita per lo sport, è stato invece assegnato a Luciano Bullo, ex atleta di mezzofondo e attuale allenatore della Venezia Runners Murano.

A vincere il Premio Fair Play per la promozione sportiva sono stati invece Antonio Ravagnan, pluricampione italiano di canottaggio con la Virtus Lagunare Murano e impegnato nell’insegnare ai bambini la tecnica di voga alla veneta, e Fabio Sapori, presidente del circolo tennistico Green Garden noto per aver organizzato numerosi tornei internazionali. Il Premio Fair Play al gesto sportivo è andato al giovanissimo motociclista Giovanni Lava mentre quello alla carriera è stato attribuito a Claudio Torresan, leggenda del rugby che vanta 21 convocazioni con la nazionale italiana, con la quale ha partecipato ai tour del 1980, 1981 e 1983.

Sono stati poi attribuiti quattro premi speciali ad atleti che si sono particolarmente distinti per i risultati ottenuti a livello nazionale e internazionale nell’ultimo anno. Il riconoscimento è andato a quattro donne: Silvia Zennaro, che si è classificata settima nella gara olimpica della classe velica Laser Radial; Rachele Campagnol, recente vincitrice, a settembre, dei campionati Europei di danza senior in coppia con Mattia Qualizza, dopo aver fatto incetta di titoli nazionali e internazionali a livello giovanile; Ilaria Zane, nel 2020 campionessa italiana di Duathlon e argento nel triathlon sprint, e Margherita Valerosi, vincitrice di tre titoli italiani nella canoa, specialità K2 mille metri, e quarta classificata ai Mondiali juniores nel K4 500.

Consegnati infine gli attestati alla Reale Canottieri Querini e alla Canottieri Giudecca, rispettivamente per i 120 e i 40 anni di attività e assegnate 4 borse di studio, nell’ambito del premio studenti-atleti, ai ragazzi di scuole medie e superiori capaci di distinguersi sia in ambito scolastico che sportivo.

Venezia, 27 ottobre 2021

