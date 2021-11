(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 27 novembre 2021

Il vice sindaco Angius incontra una delegazione della Valle D’Aosta

Il vice sindaco Giorgio Angius ha incontrato, nella giornata di venerdì 26 novembre, al Palazzo Civico, una delegazione della Regione Valle D’Aosta in visita di cortesia a Cagliari, e presenti in Sardegna in occasione del 25 anniversario del Museo Menhir di Laconi per un gemellaggio culturale sul megalitismo.

Accompagnati dal sindaco di Laconi Salvatore Argiolas, erano presenti all’incontro Jean Pierre Guichardaza assessore ai beni culturali, Turismo, sport e commerci della Regione Valle D’Aosta, Cristina de la Pierre Sovrintendente ai Beni culturali della Valle D’Aosta, Gianfranco Zidda curatore dell’Area megalittica di Saint Martin de Corleans, Piero Prunetti (toscano) Direttore della rivista Archeologia Viva.

