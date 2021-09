(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 “Il Veneto delle Donne”, ripartono gli incontri formativi gratuiti sul mercato del lavoro

Progetto regionale organizzato da For Action in collaborazione con Cercando il lavoro

Ripartono gli incontri formativi gratuiti del progetto regionale “Il Veneto delle Donne”,

organizzato da For Action in collaborazione con lo sportello Cercando il lavoro del Comune di Vicenza e finanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Gli incontri sono rivolti prevalentemente a donne disoccupate, inoccupate e inattive residenti o domiciliate in Veneto.

“Un’iniziativa – spiega l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – che si pone l’obiettivo di favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la valorizzazione dei percorsi professionali e il migliore equilibrio tra lavoro e vita privata”.

Si parte il 17 settembre, dalle 9 alle 13, con ilworkshop “Valore Aggiunto. Quando le competenze femminili possono fare la differenza”. Durante l’incontro professionisti e aziende del territorio condivideranno esperienze e conoscenze e daranno consigli utili su come utilizzare le potenzialità femminili nel mercato del lavoro. L’evento è aperto anche a donne occupate, previa iscrizione.

Il 22, 24, 28 e 29 settembre, dalle 9 alle 13.30, sarà proposto un elevator camp, ovvero un percorso esperienziale formativoper far emergere la professionalità e le competenze delle partecipanti, attivandole fisicamente e mentalmente. Iscrizioni entro il 19 settembre 2021.

Dall’1 al 25 ottobresono in programma delleconsulenze di orientamento di gruppo e individuali: l’1, il 13 e 25 ottobre, dalle 9 alle 13, si svolgeranno 12 ore di gruppo; seguiranno quattro ore individuali, in date e orari che verranno concordati tra le partecipanti e il consulente. Iscrizioni entro il 24 settembre 2021.

