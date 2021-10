(AGENPARL) – lun 11 ottobre 2021 COMUNE DI VICENZA

Ufficio stampa

Vicenza, 11 ottobre 2021

COMUNICATO STAMPA

“Il Veneto delle Donne”, al via due nuovi percorsi formativi gratuiti di Cercando il

lavoro e For Action

Per favorire l’occupazione e valorizzare i talenti

Sono in partenza due nuovi percorsi formativi gratuiti, rivolti a donne disoccupate,

inoccupate e inattive residenti o domiciliate in regione. L’iniziativa è promossa da “Il

Veneto delle Donne”, progetto regionale organizzato da For Action e finanziato dal Fondo

Sociale Europeo, di cui il Comune di Vicenza e lo sportello Cercando il Lavoro sono

partner.

Il percorso Elevator camp si svolgerà il 27 e 29 ottobre, 4 e 5 novembre, dalle 9 alle

13.30, al Polo Giovani B55 (contra’ Barche 55, Vicenza). Nel corso delle 18 ore di

formazione immersiva le partecipanti verranno coinvolte in attività che metteranno in gioco

sia la dimensione mentale sia quella fisica. L’obiettivo è di maturare una consapevolezza

di sé a 360 gradi e di far emergere in particolare competenze trasversali, capaci di fare la

differenza nel mercato del lavoro. Conoscere i propri punti di forza e limiti è infatti

determinante per potersi presentare efficacemente alle aziende o ai potenziali clienti.

Il corso avrà luogo in un contesto informale e utilizzerà una metodologia diversa dalla

classica formazione d’aula, rendendo le partecipanti le vere protagoniste delle giornate.

A novembre si terrà un duplice percorso di consulenze di orientamento, che prevede 12

ore di gruppo, distribuite in tre mattine, e quattro ore individuali, suddivise in due incontri. A

partire da momenti di conoscenza di sé, si lavorerà con consulenti esperte per scoprire

insieme percorsi alternativi in cui potersi esprimere e realizzare. Il mondo del lavoro

richiede oggi flessibilità e la capacità di apprendere, riconvertirsi, migliorare la propria

professionalità e accrescere il proprio bagaglio di competenze. Le consulenze puntano ad

aiutare le donne ad intraprendere un cammino professionale coerente con i propri

interessi, le proprie attitudini e aspirazioni.

I moduli di iscrizione e maggiori informazioni sono disponibili nel sito

www.cercandoillavoro.it.

🔊 Listen to this