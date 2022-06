Il Trofeo Pietrobelli ha emozionato Padova!

Padova, 19 giugno 2022 – E’ stato un fine settimana di grandi numeri quello che ha regalato il 7° Trofeo Pietrobelli andato in scena con la regia organizzativa dei BMX Panther Boys Padova all’interno della splendida Race Track Antenore di Padova.

Atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati sulla pista padovana per le gare valide anche per la settima e ottava prova del Circuito Italiano BMX; oltre 500 gli atleti che sono scesi in pista sfidandosi prima nelle batterie di qualificazione e poi nelle combattutissime finali. Tra gli Elite, ad esultare sabato è stato Giacomo Fantoni (BMX Verona) mentre quest’oggi ad avere la meglio è stato Martti Sciortino (BMX Olgiatese). A regalare spettacolo sono stati anche gli juniores che hanno visto prevalere Mattia Benedetti (BMX Pescantina) nella prova del sabato e Albert Groppo (BMX Creazzo) in quella della domenica.

Per i colori di casa, da applausi le prestazioni di Anna Grigoletto, terza sabato e seconda domenica tra le Allieve e di Matteo Zullato, terzo oggi tra gli esordienti. A collezionare un primo ed un secondo posto è stato Piero Piovesan tra i Cruiser 40+; tra i Cruiser Under 39, sabato successo di Jacopo Turato, domenica secondo e terzo posto per Iacopo e Niccolò Menin. Tra i giovanissimi ad andare a segno per i Panther Boys è stato Giorgio Boschini (G4) che ha ottenuto un primo ed un terzo posto; completano il bottino verde-blu il doppio terzo posto di Sebastian Sgarabottolo (G2), il quinto di Niccolò Morello (G3), il secondo di Tommaso Artico (G5), il quarto e il quinto posto di Riccardo Gobbin (G6).

A presenziare alle gare, oltre ai rappresentanti della FCI, anche l’Assessore allo Sport Diego Bonavina, artefice e promotore dei lavori di ristrutturazione che si sono conclusi nel 2021 per il rinnovo e il rilancio dell’impianto padovano.

“E’ stato un fine settimana molto impegnativo per tutto il nostro staff ma è stato bellissimo tornare ad ospitare due giornate di gara di alto livello all’interno di questo impianto che ci onoriamo di poter gestire e utilizzare. Voglio ringraziare ancora una volta l’Amministrazione Comunale, i nostri sponsor e in particolare la Pietrobelli Elettronica oltre che tutti i volontari che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione” ha concluso a fine giornata il Presidente dei BMX Panther Boys Padova, Ezio Piovesan.

Questi gli ordini d’arrivo delle gare di sabato:

Elite:

1° Giacomo Fantoni (BMX Verona)

2° Martti Sciortino (BMX Olgiatese)

3° Nicolò Bonini (BMX Pescantina)

Juniores:

1° Mattia Benedetti (BMX Pescantina)

2° Tommaso Carraro (BMX Olgiatese)

3° Alberto Groppo (BMX Creazzo)

Master 17+:

1° Manuel De Vecchi (BMX Pescantina)

2° Axel Martinello (BMX Creazzo)

3° Leonardo Cassanta (BMX Pescantina)

Donne allieve:

1^ Alice Braghi (BMX Pescantina)

2^ Carola Mucelli (BMX Olgiatese)

3^ Anna Grigoletto (Panther Boys Padova)

Allievi:

1° Filippo Fabris (BMX Creazzo)

2° Sebastian Briosi (BMX Garda Trentino)

3° Tim Rovtar (KK CRN)

Esordienti:

1° Mattia Colombo (Besnate)

2° Elia Zocca (BMX Verona)

3° Christian Delle Vedove (48Erre)

Questi gli ordini d’arrivo delle gare di domenica:

Elite:

1° Martti Sciortino (BMX Olgiatese)

2° Matteo Grazian (BMX Olgiatese)

3° Giacomo Fantoni (BMX Verona)

Juniores:

1° Albert Groppo (BMX Creazzo)

2° Tommaso Carraro (BMX Olgiatese)

3° Giacomo Mezzari (BMX Verona)

Master 17+:

1° Axel Martinello (BMX Creazzo)

2° Nicholas Okoh (Team Alto Adige)

3° Mattia Falavigna (BMX Pescantina)

Donne Allieve:

1^ Alice Braghi (BMX Pescantina)

2^ Anna Grigoletto (Panther Boys Padova)

3^ Carola Mucelli (BMX Olgiatese)

Allievi:

1° Lorenzo Fendoni (BMX Olgiatese)

2° Filippo Fabris (BMX Creazzo)

3° Federico Pasa (Maikun)

Esordienti:

1° Marco Del Tongo (BMX Creazzo)

2° Elia Zocca (BMX Verona)

3° Matteo Zullato (Panther Boys Padova)

In allegato: foto delle premiazioni (CLICCA QUI)