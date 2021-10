(AGENPARL) – Roma, 20 ottobre 2021 – Il tribunale distrettuale Pechersky di Kiev si è pronunciato sull’arresto in assenza dell’ex primo ministro ucraino Mykola Azarov in relazione all’accusa di alto tradimento nel caso della preparazione nel 2010 degli accordi di Kharkiv sullo spiegamento della flotta russa del Mar Nero in Crimea. Lo ha annunciato mercoledì l’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina sul suo sito ufficiale .

“Con la partecipazione dei pubblici ministeri dell’ufficio del procuratore generale, il tribunale distrettuale Pechersky di Kiev ha scelto l’ex primo ministro dell’Ucraina una misura preventiva sotto forma di detenzione in un procedimento penale sulla base del suo alto tradimento”, il messaggio dice. Si chiarisce che la questione riguarda gli accordi di Kharkiv.

L’ufficio ha aggiunto che “tale decisione del tribunale conferisce all’accusa il diritto di avviare un procedimento di estradizione contro l’ex primo ministro dell’Ucraina”. Inoltre, l’ufficio del pubblico ministero ha annunciato l’intenzione di chiedere al tribunale il permesso di svolgere un’indagine preliminare speciale sul caso, cioè in contumacia.

L’ufficio ha ricordato l’essenza delle accuse mosse contro Azarov in precedenza. “Secondo l’indagine, l’ex capo del governo [dell’Ucraina Mykola Azarov], agendo congiuntamente e previa cospirazione con l’ex presidente dell’Ucraina [Viktor Yanukovich], in violazione della Costituzione dell’Ucraina e della legge dell’Ucraina” Sui trattati internazionali dell’Ucraina “ha firmato un ordine che approva i cosiddetti accordi di Kharkov a favore della Federazione russa, che hanno prolungato di 25 anni la permanenza della flotta russa del Mar Nero sul territorio dell’Ucraina”, ha affermato il ministero in una nota. I pubblici ministeri ritengono che “a seguito di tali azioni, sono state create artificialmente le precondizioni per aumentare il numero di truppe di uno stato straniero sul territorio dell’Ucraina, per l’invasione delle forze armate della Federazione Russa e la loro occupazione della penisola di Crimea. “

Responsabilità per gli accordi

L’11 marzo, il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale (NSDC) dell’Ucraina ha incaricato il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU) di chiarire le circostanze della ratifica degli accordi di Kharkiv del 2010 sulle condizioni per il soggiorno della flotta russa del Mar Nero in Crimea. Il segretario dell’NSDC Aleksey Danilov ha poi ammesso la possibilità di incriminare i deputati della Verkhovna Rada che hanno votato per gli accordi di Kharkiv ai sensi dell’articolo sul tradimento. Danilov ritiene che la loro ratifica sia avvenuta “in un tempo senza precedenti”. Inoltre, a suo avviso, il risultato degli accordi è stata la creazione di condizioni grazie alle quali l’Ucraina “ha perso la Crimea e ha anche un conflitto nell’est del paese”.

Più tardi, a quel tempo, il presidente del parlamento ucraino, Dmitry Razumkov, dichiarò che i membri del parlamento non erano responsabili del sostegno agli accordi del 2010. Allo stesso tempo, il capo del ministero della Giustizia dell’Ucraina Denis Malyuska ha ammesso che i deputati potrebbero essere ritenuti responsabili, “ma non per il fatto stesso del voto o del suo risultato, ma per azioni che lo hanno preceduto, ad esempio, se il si votava per una tangente o c’era un altro corpus delicti”. Inoltre, secondo lui, i funzionari di vari dipartimenti che hanno partecipato alla preparazione degli accordi possono essere portati a responsabilità penale.

Il 24 marzo, l’Ufficio investigativo statale (SBI) dell’Ucraina ha incriminato l’ex primo ministro Mykola Azarov per alto tradimento in relazione alla preparazione degli accordi di Kharkiv nel 2010. L’ufficio del pubblico ministero ritiene che Azarov abbia accettato le condizioni presumibilmente imposte dalla Russia “con il pretesto di ricevere uno sconto sul gas”.

Azarov è stato Primo Ministro dell’Ucraina dall’11 marzo 2010 al 28 gennaio 2014.

accordi di Kharkiv

Il 21 aprile 2010, i presidenti di Ucraina e Russia hanno firmato accordi a Kharkov sulle condizioni per il soggiorno della flotta russa del Mar Nero in Crimea. Secondo questi documenti, la presenza della flotta in Ucraina è stata estesa dal 2017 per 25 anni. Nell’ambito degli accordi di Kharkiv, sono stati anche raggiunti accordi per ridurre il prezzo del gas russo del 30%, ma non più di 100 dollari per mille metri cubi. Il 27 aprile 2010, i deputati della Verkhovna Rada hanno ratificato l’accordo.

Il 28 gennaio 2021, il servizio stampa dell'Ufficio investigativo statale ha annunciato che l'ex presidente dell'Ucraina Viktor Yanukovich è stato accusato di tradimento, spiegando che, secondo l'indagine, gli accordi di Kharkiv hanno danneggiato la sovranità, l'integrità territoriale e l'inviolabilità dell'Ucraina , così come lo stato e la sicurezza economica del paese. Gli avvocati dell'ex presidente hanno negato che i loro clienti avessero ricevuto questa accusa e il tentativo di portarla contro Yanukovich è stato chiamato persecuzione politica.

Dopo la riunificazione della Crimea con la Federazione Russa nel 2014, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che pone fine a tutti gli accordi con l’Ucraina sulla flotta del Mar Nero, compreso l’accordo del 2010.