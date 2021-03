IL TRIANGOLO – NOTIZIARIO ON LINE N.09

(AGENPARL) – sab 06 marzo 2021 n.09 Sabato 6 marzo 2021

Disposizioni antismog, Confagricoltura chiede alla Regione di aprire un confronto tecnico

Confagricoltura Piemonte, con una lettera del presidente Enrico Allasia indirizzata agli assessori regionali all’Ambiente Matteo Marnati e all’Agricoltura Marco Protopapa ha chiesto ufficialmente la convocazione di un tavolo tecnico per discutere delle misure straordinarie antismog che rischiano di causare un danno economico rilevante alle aziende agricole.

Con la D.G.R n. 9-2916 del 26 febbraio scorso – ricorda Confagricoltura – sono state infatti approvate una serie di disposizioni straordinarie per la tutela della qualità dell’aria, che per il settore agricolo si traducono essenzialmente in divieti, applicati nei periodi di superamento delle soglie di inquinamento, riguardanti la combustione all’aperto di paglie e residui colturali e la distribuzione in campo di tutte le matrici fertilizzanti contenenti azoto (reflui e digestati, sia palabili, sia non palabili, concimi minerali, ammendanti e correttivi).

AGRIcoltura100: la sostenibilità delle imprese agricole per la ripresa del Paese. Menzione speciale per La Falchetta di Druento

La sostenibilità aiuta le imprese agricole a crescere, rendendole più innovative, competitive e migliorando la qualità dell’occupazione. Circa un’azienda del settore su due (48,1%) in Italia è particolarmente sensibile e impegnata sul tema. E questa attenzione, sempre per una buona metà di imprese, esce ulteriormente rafforzata dalla pandemia, che ha impresso significativi cambiamenti alla cultura aziendale e dato nuovo significato a obiettivi e politiche sostenibili.

Sono questi i principali risultati del primo Rapporto AGRIcoltura100 – promosso da Reale Mutua in collaborazione con Confagricoltura e realizzato da Innovation Team del Gruppo Cerved – che ha indagato l’impegno delle aziende agricole italiane nei diversi ambiti della sostenibilità.

Webinar dedicato all’impresa agricola femminile

“Come comunicare l’impresa agricola femminile” un webinar organizzato da Confagricoltura Donna per il 9 marzo dalle ore 17.

Il webinar nasce dalla volontà di comunicare nella maniera migliore nelle nostre imprese, di approfondire il modo per far arrivare i nostri messaggi a chi le notizie le deve scrivere e commentare e di come descrivere meglio un’impresa condotta da una donna senza ridurre la propria storia ad un semplice approccio di rivendicazioni di genere.

Per partecipare al webinar (piattaforma Teams) inviare e mail all’indirizzo

– Nome e cognome

– Iscrizione Confagricoltura Donna – provincia

– Indirizzo e mail e numero cellulare

Il link per accedere al webinar sarà inviato nella mattinata del 9 marzo.

Etichettatura, le valutazioni di Confagricoltura Alessandria

Ascolta l’intervista radiofonica di RadioGold con il presidente di Confagricoltura Alessandria Luca Brondelli di Brondello, ospite negli studi dell’emittente locale, per parlare dell’etichetta a semaforo e dell’etichetta a batteria.

Festa della donna: venerdì mattina il ringraziamento a tutte le donne in divisa. Asti Agricoltura: “Prezioso l’impegno di tutte le figure femminili durante questo periodo pandemico”

“8 marzo 2021 per le donne in divisa: consegna di alberelli di mimosa”: è questo il titolo dell’evento che si è svolto venerdì 5 marzo, alle ore 10, presso il Palazzo della Provincia di Asti, organizzato dalla Commissione provinciale per le Pari Opportunità, in collaborazione con Asti Agricoltura e Garden Pregno Asti e con il patrocinio della Provincia di Asti e della Consiglierà di Parità della Provincia di Asti.

“L’Aratro” è on line!

In questo numero:

– Cosa ci riserva la Legge di Bilancio

– Finanziaria 2021: le principali novità fiscali per il settore agricolo

– Transizione 4.0: le disposizioni sul credito d’imposta per gli investimenti beni strumentali

– Disoccupazione agricola

– Giovannetti, 100 anni di energia!

– E’ importante assicurarsi contro le avversità atmosferiche

– Opzione donna

– Nitrati, messa in mora per l’Italia

“Cronache dell’Agricoltura” è on line!

In questo numero:

– Misure antismog, pesanti gli oneri per l’agricoltura

– Export: nell’anno del lock down l’agricoltura migliora i suoi dati

– Rinnovo cariche Confagricoltura Toino

– Focus fiscale: scadenze

– Focus tecnico: rinnovo patentini, parcelle agricole, “Milleproroghe”

– Credito d’imposta per i beni strumentali

– Al via la campagna associativa di ANGA

– San Valentino con ANPA

– Convenzione Confagricoltura – Gruppo FCA

“L’Agricoltore” è on line!

In questo numero:

– Pac, Recovery Plan e etichette nutrizionalinell’agenda del nuovo ministro Patuanelli

– Proroga di termini in materia tributaria

– Credito d’imposta per gli investimenti

– Agrinsieme presenta le priorità a Draghi

– Rifiuti: pubblicato il DPCM MUD 2021

– Il Mise ha approvato la Sabatini con pagamento unico

– Siglato l’accordo per il Progetto mense biologiche

– Trattamento di integrazione salariale

– Scheda di sintesi Misure 10 e 11

– Il Covid ferma la Fiera in Campo ma non l’ANGA

DAL MONDO CONFAGRICOLTURA

Gli USA sospendono i dazi per il Regno Unito. Confagricoltura sollecita accordo per i prodotti agroalimentari italiani ed europei

Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione dei dazi aggiuntivi sulle importazioni dal Regno Unito, tra cui il whisky scozzese e alcuni formaggi tipici, applicati nel quadro della controversia sugli aiuti pubblici ai gruppi Airbus e Boeing.

La sospensione – evidenzia Confagricoltura – è in vigore da ieri e sarà operativa per un periodo di quattro mesi durante il quale le due parti cercheranno di negoziare una soluzione definitiva.

Dal 1° gennaio scorso, a seguito del recesso a tutti gli effetti del Regno Unito dalla UE, il governo di Londra ha sospeso le tariffe doganali sulle importazioni dagli Stati Uniti, in linea con l’autorizzazione accordata dal WTO.

Il Governo accoglie l’appello della filiera del vino e riapre le enoteche dopo le ore 18.00

“In tutte le zone del Paese è stato eliminato il divieto di asporto dopo le 18:00 per gli esercizi commerciali al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Il governo ha dato ascolto al nostro appello a difesa del settore vitivinicolo, che già ha perso a causa del Covid più di 2 miliardi di euro”. A esprimere piena soddisfazione per i contenuti del nuovo Dpcm, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, sono le organizzazioni della filiera vitivinicola di Confagricoltura, Cia-Agricoltori Italiani, Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, Copagri, Unione Italiana Vini, Federvini, Federdoc e Assoenologi, che nei giorni scorsi avevano inviato una richiesta in tale direzione al Premier Mario Draghi e al ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli.

Costruire un futuro resiliente ai cambiamenti climatici. La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici

La Commissione europea ha adottato il 24 febbraio scorso una nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici che definisce il cammino da percorrere per essere pronti ai loro effetti inevitabili. Se da un lato l’UE fa tutto il possibile per mitigare i cambiamenti climatici, dentro e fuori i propri confini, dall’altro dobbiamo anche prepararci per affrontarne le ineluttabili conseguenze. Da ondate di calore mortali e siccità devastanti, a foreste decimate e coste erose dall’innalzamento del livello dei mari, i cambiamenti climatici hanno già pesanti ripercussioni in Europa e nel mondo. Prendendo le mosse dalla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici del 2013, l’obiettivo delle proposte odierne è spostare l’attenzione dalla comprensione del problema alla definizione di soluzioni e passare dalla pianificazione all’attuazione.

Premio nazionale per l’innovazione in agricoltura l’11 marzo alle 10

A Palazzo della Valle, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli e il Prof. Michele Pisante, dell’Università di Teramo, presidente della Giuria assegneranno il premio ai vincitori collegati da remoto.

L’evento si potrà seguire sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Confagricoltura.

IN BREVE

Digitalizzazione e sostenibilità, competitività e competenze: le parole chiave di Confagricoltura ed Enapra

Confagricoltura ed Enapra hanno partecipato al convegno di presentazione della ricerca “Smart Agrifood: condivisione e informazione, gli ingredienti per l’innovazione”.

Sandro Gambuzza entra nel Consiglio di Presidenza del CNEL

Il vicepresidente di Confagricoltura, Sandro Gambuzza, già membro dell’assemblea del CNEL, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, è entrato a far parte del Consiglio di Presidenza dello stesso.

Limitazione d’impiego di erbicidi contenenti Terbutilazina anno 2021Anche per la campagna in corso permangono i vincoli per l’utilizzo della Terbutilazina nelle aree definite T008 e T009.In particolare:1. nei suddetti areali, chi avesse impiegato erbicidi contenenti Terbutilazina nell’anno 2020, nell’anno in corso non potrà utilizzarli, sugli stessi appezzamenti;2. se è stata utilizzata nel 2019 ma non nel 2020, si potrà utilizzate la Terbutilazina quest’anno, ma effettuando la distribuzione localizzata sulla fila e facendo ricorso a formulati che la contengano in miscela con altri prodotti.In tutto il territorio regionale l’utilizzo della Terbutilazina deve prevedere il mantenimento di una fascia di rispetto di almeno 5 metri dai corsi d’acqua superficiali.Si specifica inoltre che vanno impiegati prodotti a base di Terbutilazina in miscela con altri prodotti diserbanti.

