(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 Il Sottosegretario all’agricoltura Gian Marco Centinaio ad Amelia: “Valorizzare turismo legato ad agroalimentare”

Il sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Gian Marco Centinaio della Lega ha visitato due eccellenze agroalimentari del territorio della provincia di Terni, la Tenuta Pizzogallo e la Cantina Zanchi ad Amelia.

“Realtà – ha commentato Centinaio – che rispecchiano la visione che abbiamo in questo momento di agroalimentare, di promozione e valorizzazione dei territori. Il lavoro che viene fatto dalle pubbliche amministrazioni, dai privati, dagli enti e dalle associazioni ha lo scopo di valorizzare tutto quello che viene prodotto in un ambiente vivibile, visitabile e soprattutto in un posto dove ci si può muovere, fare sport, camminare, vivere uno stile di vita diverso rispetto alle grandi città. L’obiettivo che abbiamo – ha aggiunto il sottosegretario – è quello di valorizzare sempre di più queste realtà, aiutare gli imprenditori che hanno capito che questo nuovo modo di fare turismo, legato all’agroalimentare e ai territori è quello che in questo momento sta avendo più successo. Quello visto di buon occhio – ha concluso Centinaio – anche dal turismo straniero”.

All’incontro hanno partecipato gli esponenti della Lega, il vicesegretario della Lega Umbria, Sen. Valeria Alessandrini, il senatore Stefano Lucidi, il consigliere regionale Daniele Nicchi, il referente provinciale della Lega Terni, Nico Nunzi, i candidati consiglieri comunali Federico Fadda, Elide Rossi, Leonardo Pimpinelli e Sascia Ottaviani, oltre alla candidata a sindaco di Amelia, Laura Pernazza.

