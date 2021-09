(AGENPARL) – dom 19 settembre 2021 19 settembre 2021

Il sindaco Paolo Truzzu allo Sport City Day

Il Comune di Cagliari ha aderito all’iniziativa nazionale Sport City Day di domenica 19 settembre, una giornata nazionale dedicata interamente alla pratica dell’attività sportiva utilizzando gli spazi urbani e le aree verdi.

Nella bella cornice cittadina dei Giardini Pubblici dalle ore 10 si è parlato di sport sostenibile, benessere dei cittadini e città a misura di sportivo, in un evento in diretta nazionale in tutta Italia.

Tante le dimostrazioni sportive: dal Nordic Walking alla Ginnastica all’aria aperta o all’Hockey su prato.

Nell’occasione il sindaco Paolo Truzzu ha incontrato gli organizzatori locali della manifestazione, il presidente ragionale AICS Roberto Maxia e il presidente provinciale Andrea Lobina.

“Abbiamo aderito con grande piacere all’invito di AICS per questa giornata di sport all’aria aperta – afferma il sindaco – perche la nostra città si presta naturalmete ad accogliere i cittadini che vogliono praticare una qualsiaisi attività fisica nei tanti spazi verdi urbani. In questo senso stiamo lavorando per rendere più funzionali i parchi cittadini e trovare soluzioni e miglioramenti che consentano di rendere sempre più piacevole e attraente la pratica sportiva”.

Vivo apprezzamento per l’iniziativa anche per l’assessore allo Sport Andra Floris presente all’evento.

Sport City Day è un’iniziativa che punta l’attenzione sulla sostenibilità degli spazi urbani, sull’inclusione, sulle giovani generazioni e sul rafforzamento del legame con i territori.

