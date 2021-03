IL SINDACO INFORMA, DCPM, MODALITà PER PRENOTAZIONI VACCINI, ELENCO ATTIVITà COMMERCIALI APERTE, GUIDA AI COMPORTAMENTI

(AGENPARL) – PECETTO TORINESE (TO), sab 13 marzo 2021

CORONAVIRUS – IL SINDACO INFORMA

Cari concittadini,

avrei voluto scrivervi che tutto sta procedendo benissimo e che, grazie alla somministrazione dei vaccini, la pandemia si sta rapidamente risolvendo. Purtroppo non è così, siamo ancora in ballo con questo virus che ha ricominciato a mordere. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno possiamo dire che la vaccinazione sta procedendo con i soggetti più esposti e più fragili per cui, nel giro di qualche settimana, dovremmo vedere diminuire sensibilmente i casi gravi.

Come sapete per esperienza diretta o per sentito dire il Covid è insidioso nel 5% dei casi e solo raramente, per fortuna, porta al ricovero in Ospedale o al ricovero in terapia intensiva.

Fin quando le persone più anziane e più deboli non siano state tutte vaccinate dobbiamo quindi sforzarci di tenere comportamenti prudenti. Nel caso in cui accusassimo anche minimi sintomi (un po’ di febbriciattola, un forte raffreddore, una tossetta secca insistente) facciamoci fare il tampone, Se non lo facciamo per comodità (la scocciatura di rimanere bloccati in casa, la necessità di lavorare soprattutto per i tanti che non sono lavoratori dipendenti) contribuiremo alla diffusione del virus che colpirà purtroppo anche le persone più deboli e la tragedia dei ricoverati e dei morti continuerà.

A Pecetto attualmente i positivi sono 15, le persone in quarantena sono 17, non vi sono ricoverati in Ospedale.

Da lunedì prossimo 15 marzo ritorneremo probabilmente in zona rossa con tutte le limitazioni che ben conosciamo.

Una cosa positiva però c’è, le vaccinazioni subiranno un aumento esponenziale a partire dal mese di aprile ed entro il mese di giugno avremo raggiunto una quota significativa di vaccinati che, combinata alla bella stagione, ci consentirà di riprendere una vita più rilassata.



VACCINI PER GLI ULTRA OTTANTENNI

Vi informo che, in virtù di un accordo raggiunto dall’ASL TO5, venerdì 19 marzo saranno vaccinati 54 nostri concittadini ultraottantenni presso la casa di Cura San Luca.

Questa sarà la prima di altre giornate di somministrazione di vaccini per i Pecettesi.





Da lunedì 15 inoltre iniziano le prenotazioni per i vaccini dai 70 agli 80 anni e per le persone estremamente vulnerabili, le modalità e gli elenchi dei soggetti vulnerabili ammessi, nelle tabelle qui sotto.



Un abbraccio WEB dal Vostro Sindaco – Renato Filippa

RESTIAMO A DISTANZA

Si comunica che, a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2021, n. 33, a far data dal 9 marzo 2021, non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici. Tra gli allegati, è possibile visionare il testo completo. Un abbraccio WEB dal Vostro Sindaco – Renato Filippa

Fonte/Source: https://www.comune.pecetto.to.it/it-it/avvisi/2021/comunicazione-ai-cittadini/il-sindaco-informa-dcpm-modalita-per-prenotazioni-vaccini-elenco-attivita-commerciali-aperte-guida-ai-comportamenti-172271-1-bd81cd417daa1c9743c428c70ac29952