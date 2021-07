(AGENPARL) – dom 18 luglio 2021 IL SINDACO FABBRI INCONTRA ZUCCHERO: “BENVENUTO A UN GRANDE EMILIANO E GRAZIE DI ESSERCI”. L’OMAGGIO: UNA CERAMICA DELLA TRADIZIONE

Ferrara, 18 lug – “Benvenuto a Ferrara e grazie di essere qui. E’ un piacere avere in città una star internazionale della nostra Emilia”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri incontrando questa sera, prima del concerto in piazza Trento e Trieste, Zucchero.

Il primo cittadino ha omaggiato l’artista con una ceramica della tradizione ferrarese e assisterà al concerto. Concerto previsto anche domani, alla stessa ora (21,30) e sempre nell’ambito del Ferrara Summer Festival, organizzato dall’Associazione Musicale Butterfly .

“La presenza di giganti della musica italiana e internazionale è la dimostrazione della qualità dei contenitori di eventi creati e della credibilità degli staff organizzativi – dice Fabbri -. Siamo felici che l’impegno messo in campo, la collaborazione di tanti, il gioco di squadra e l’esperienza di Ferrara stiano producendo una ricca offerta, nei più diversi campi, e di altissimo livello. Un grazie a tutti coloro che stanno mettendo massimo impegno per questi obiettivi e a chi, nel dietro le quinte, lavora giorno e notte per rendere possibile tutto questo”.

