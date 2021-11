(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 Il sindaco Calamai alla 38esima Assemblea di Anci a Parma

Per il primo cittadino l’incontro con i sindaci italiani ha rappresentato una positiva occasione di conoscenza e confronto sui fondi del Pnrr e la loro gestione

Il sindaco Simone Calamai e l’assessore Valentina Vespi hanno partecipato in questi giorni alla 38esima assemblea nazionale dell’ Anci a Parma, un momento di confronto che quest’anno ha come titolo un “inno” alla speranza e al futuro, “Rinasce l’Italia”. «Un popolo che non si arrende e si rialza- come ha detto il presidente di Anci, Antonio Decaro- sindaci e Comuni sono al centro di una nuova stagione di cambiamento». L’assemblea ha rappresentato un’occasione importante per conoscere e approfondire le possibilità offerte dai fondi del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. “È stata un assemblea positiva per la partecipazione e per le risposte e le indicazioni che sono arrivate ai Comuni italiani”, commenta il sindaco Calamai. Il Comune di Montemurlo riguardo ai fondi del Pnrr sta portando avanti tre azioni progettuali che riguardano la rigenerazione urbana, la mobilità sostenibile e le attività sociali.

Nella foto il sindaco Calamai e l’assessore Vespi

Fabiana Masi

