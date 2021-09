(AGENPARL) – mer 15 settembre 2021 Comune di Rimini

Il sindaco Andrea Gnassi e la vicesindaca Roberta Frisoni incontrano il nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini

Questa mattina il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e la vicesindaca Roberta Frisoni hanno ricevuto in residenza comunale la visita del Ten. Col. Cosimo Chiumiento, che assumerà l’incarico di nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini.

È stata l’occasione per rivolgere ad entrambi i migliori auguri di buon lavoro, dare il benvenuto al nuovo Comandante e fare un ringraziamento particolare al Col. Aldo Terzi, per il grande e fondamentale lavoro svolto nei suoi 13 anni di servizio a Rimini. Una gratitudine che si seienne a tutta l’Arma dei carabinieri per il prezioso servizio che svolge quotidianamente sul territorio.

