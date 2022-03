(AGENPARL) – sab 26 marzo 2022 Il saluto dell’assessore Zuin al convegno “Management dei musei in tempo di crisi: un contributo alla ripresa”

I rappresentanti dei maggiori musei italiani si sono dati appuntamento questa mattina a Palazzo ducale a Venezia, per fare il punto della situazione dopo la pandemia ed esplorare le strade possibili ora da percorrere per avviare un deciso rilancio della propria attività.

L’occasione è stata data dal meeting sul tema “Management dei musei in tempi di crisi: un contributo alla ripresa – Modelli e pratiche del controllo di gestione dei musei”, promosso dalle Università Ca’ Foscari e Iuav di Venezia, dall’Università degli Studi della Tuscia e da “Asso Controller”, l’associazione italiana leader sul controllo di gestione.

A portare i saluti della Città, l’assessore comunale al Bilancio, Michele Zuin.

“Vi ringrazio – ha sottolineato Zuin – anzitutto per aver scelto la nostra città per questo importante incontro. I musei italiani hanno sofferto molto in questi lunghi mesi per la situazione creatasi con la pandemia: è stato davvero difficile, anche per la nostra Fondazione dei Musei civici riuscire a mantenere l’offerta culturale dovendo fare i conti con gravi problemi economici e finanziari.

Mettendoci del nostro siamo comunque riusciti a mantenere la barra a dritta per garantire un futuro ai lavoratori e dare continuità alla nostra attività. Ora però occorre fare un ulteriore salto di qualità: la gente è ancora impaurita, e le presenze sono ancora inferiori al pre-Covid.

Dobbiamo far vincere queste paure per tornare alla normalità economica e finanziaria precedente. Noi ci crediamo, in primis il sindaco Brugnaro, che pone da sempre particolare attenzione all’attività della Fondazione.”

Venezia, 26 marzo 2022

