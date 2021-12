(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 Il saluto della presidente del Consiglio comunale Damiano all’ “Incontro di Natale” del Club per l’Unesco di Venezia

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, ha presenziato questa mattina, in rappresentanza dell’Amministrazione cittadina, al tradizionale “Incontro di Natale” del club Unesco per Venezia.

“Sono qui – ha sottolineato la presidente Damiano – per portare il saluto ed il ringraziamento della Città per quanto il club, in ormai un trentennio di attività, ha fatto, e sta facendo per la nostra collettività:è sempre particolarmente proficua anche la collaborazione che esso ha anche col Comune di Venezia, nella preparazione di eventi importanti, come il giorno del Ricordo o il Giorno della Memoria.”

Nel corso dell’incontro conviviale è stato fatto anche un consuntivo delle attività svolte quest’anno, e presentato il programma di quelle per il 2022.

L’Unesco è l’organizzazione delle Nazioni Unite, sorta nel 1945, con l’obiettivo di promuovere l’educazione scientifica e culturale nel mondo. Il Club per l’Unesco di Venezia si è costituito nel 1991: attualmente è presieduto da Paola Monello, che ne è stata per anni anche segretaria.

Venezia, 18 dicembre 2021

