ARCO – Nel primo pomeriggio di venerdì 3 dicembre il sindaco Alessandro Betta ha incontrato Gianfranco Bacchi, fino a settembre capitano di vascello della Amerigo Vespucci.

Forlivese, Gianfranco Bacchi dal 2019 allo scorso 18 settembre è stato il 122° capitano della nave ammiraglia della Marina militare italiana, un imponente e affascinante veliero varato nel 1931 e utilizzato come nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali dell’Accademia navale. Di norma i comandanti restano in carica un anno, ma la pandemia di covid-19 ha costretto a una drastica riprogrammazione dell’attività, compreso il raddoppio della durata dell’incarico del comandante. L’Amerigo Vespucci è un vero e proprio simbolo dell’Italia all’estero, che nel periodo della pandemia, nel quale al timone c’era il comandante Bacchi, è diventata l’emblema della nazione per gli italiani.

Il capitano di vascello si trova in regione per il tour di presentazione del suo recentissimo libro «Il punto più alto. Sulla rotta di un sogno al comando dell’Amerigo Vespucci» (Edizioni Cinque Terre, 2021). Il sindaco lo ha incontrato al ristorante Il Ritratto di via Ferrera, per il saluto ufficiale e il benvenuto della città di Arco, con un piccolo omaggio ispirato alla città.

«È davvero un onore accogliere un ospite così importante -ha detto il sindaco- una persona che durante tutta la fase più dura della pandemia ha guidato lo straordinario veliero della Marina militare, simbolo del nostro Paese in tutto il mondo».

Il comandante Bacchi, che si è detto a sua volta onorato della visita, ha parlato della calorosa accoglienza e dell’affetto incontrati in Trentino, perfino superiori a molti luoghi di mare, e dove ha riscontrato una organizzazione accurata e impeccabile.

