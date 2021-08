(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 Nelle foto allegate il Prof. Angelo Frascarelli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Il Rettore Oliviero esprime le congratulazioni della Comunità accademica universitaria al Prof. Angelo Frascarelli per la sua nomina a Presidente dell’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)

“La prestigiosa nomina del Prof. Frascarelli a Presidente di ISMEA è per questo Ateneo motivo di vanto e di orgoglio – ha dichiarato il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero – avendo egli compiuto qui gran parte del suo straordinario percorso accademico e professionale, come docente e come Direttore del Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale (CESAR) dell’Università degli Studi di Perugia. La sua eccezionale competenza in materia di politiche agricole, agroalimentari e di sviluppo rurale, di analisi di filiera e di gestione del rischio in agricoltura, di catena del valore e di strumenti dell’agricoltura di precisione, unita alla sua notevole esperienza e alle non comuni qualità umane e professionali, consentiranno senza alcun dubbio al settore di compiere un notevole salto di qualità e costituiscono un’ulteriore riprova della eccezionale qualità della didattica e della ricerca dell’Ateneo. Al Prof. Frascarelli vanno pertanto le mie più vive congratulazioni, a nome personale e della Comunità accademica dell’Università degli Studi di Perugia, unite ai miei migliori auguri di buon lavoro”.

“I temi dell’agricoltura, dell’agroalimentare e delle imprese del settore – questo il commento del Prof. Angelo Frascarelli – sono stati sempre la mia passione, sia nella ricerca universitaria sia nelle esperienze di collaborazione sul territorio. ISMEA è un istituto che ha un grande ruolo per lo sviluppo agroalimentare. Il mio compito, una volta assunto l’incarico, sarà quello di rafforzarlo per portare più valore all’agricoltura e soprattutto alle giovani ai giovani che vi operano”.

Perugia, 6 agosto 2021

