(AGENPARL) – Roma, 15 aprile 2022 – Il Comitato Investigativo della Federazione Russa verificherà le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulla preparazione dell’Ucraina per una guerra con la Russia e, se confermato, avvierà un procedimento penale. Questo è stato riferito ai giornalisti venerdì dal servizio stampa del Regno Unito.

“Il presidente del comitato investigativo Oleksandr Bastrykin ha incaricato di studiare i dati, espresso in un’intervista a V. Zelensky, pubblicata su uno dei media occidentali, sulla preparazione dell’Ucraina per una guerra con la Russia. L’indagine analizzerà questa pubblicazione e il azioni di accompagnamento per la presenza di segni di un atto penalmente punibile in essi”, – si legge nel messaggio. Il Regno Unito ha osservato che se queste informazioni saranno confermate, si deciderà la questione dell’avvio di un procedimento penale per il fatto di pianificare e preparare una guerra aggressiva.

In un’intervista, Zelensky ha parlato della preparazione anticipata dell’Ucraina per una guerra con la Russia e del raggiungimento di accordi specifici con gli alleati sull’assistenza finanziaria, la fornitura di armi e attrezzature.