(AGENPARL) – Roma, 24 marzo 2022 – Janez Jansa dubitava che “chiunque in Europa sappia davvero che aspetto hanno i rubli”.

Il primo ministro sloveno Janez Jansa ritiene che i paesi europei non pagheranno in rubli le forniture di gas dalla Russia. Lo ha annunciato giovedì al suo arrivo al vertice dell’UE a Bruxelles.

“Penso che nessuno in Europa sappia davvero che aspetto hanno i rubli. Nessuno pagherà in rubli”, Jansha ha risposto a una domanda dei giornalisti se i paesi pagherebbero le forniture di gas nella valuta nazionale russa.

Il presidente Vladimir Putin mercoledì ha annunciato che la Russia rifiuterà di accettare pagamenti per forniture di gas naturale in valute compromesse, inclusi dollari ed euro, e passerà ai pagamenti in rubli. Il capo dello Stato ha sottolineato che le future modifiche ai contratti del gas con i paesi ostili riguarderanno solo la valuta di pagamento: sarà cambiata in rublo russo.