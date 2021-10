(AGENPARL) – Roma, 20 ottobre 2021 – Bitcoin raggiunge il nuovo massimo storico superiore a $ 65.000 grazie alla forza del debutto dell’ETF.

L’ultimo rally sembra alimentato dal successo del debutto martedì del primo fondo negoziato in borsa dei futures bitcoin degli Stati Uniti.

Bitcoin, la più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato, ha raggiunto un nuovo massimo storico sopra i $ 65.000.

La criptovaluta ha superato il precedente massimo di $ 64.889 raggiunto ad aprile.

Bitcoin sta attualmente passando di mano per circa $ 65.607, in crescita del 4,2% nelle ultime 24 ore. L’ultimo rally ha spinto i termini da inizio anno di bitcoin al 122%, secondo i dati di CoinDesk .

La più grande criptovaluta sembra aver ricevuto una spinta martedì dal lancio dell’ETF ProShares Bitcoin Strategy, il primo fondo negoziato in borsa approvato dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti per investire in futures bitcoin.

Infatti, il nuovo fondo, quotato alla Borsa di New York con il ticker $BITO, ha raccolto un volume di scambi nel primo giorno di oltre $ 1 miliardo, classificandolo tra i lanci di maggior successo di tutti i tempi .

Nelle prossime settimane, molti altri ETF basati su bitcoin futures potrebbero debuttare negli Stati Uniti, aprendo la possibilità agli esperti investitori di criptovalute statunitensi di partecipare a quella che è nota come strategia di arbitraggio ” cash and carry “.

Questi ETF acquisterebbero contratti futures bitcoin, su sedi regolamentate come il Chicago Mercantile Exchange (CME), nel tentativo di replicare l’andamento dei prezzi della criptovaluta invece di acquistare bitcoin effettivi.