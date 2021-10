(AGENPARL) – dom 10 ottobre 2021 Bureau de presse

Aosta, domenica 10 ottobre 2021

Il Presidente della Regione Lavevaz esprime la vicinanza e la solidarietà della Giunta alla Cgil, dopo le violenze di ieri

In un messaggio a Landini e Gaillard: “Ora serve grande alleanza democratica, civile e sociale per uscire da pandemia”

Il presidente della Regione Valle d’Aosta Erik Lavevaz in un messaggio al segretario generale generale della Cgil Maurizio Landini e alla segretaria generale della Cgil Valle d’Aosta Vilma Gaillard ha espresso oggi la solidarietà e la vicinanza propria e di tutto il governo regionale al sindacato, condannando l’attacco subito ieri dalla sindacato: un gravissimo episodio che “nulla ha a che fare con il nostro sistema democratico, costruito con impegno nei decenni grazie a un confronto serio e articolato: è quel modello che è stato vergognosamente preso di mira, attraverso un’azione fuori dal tempo sobillata da estremismi che rifiutano i nostri valori comuni”.

“Nelle ultime settimane – ha ancora sottolineato il presidente Lavevaz – il Governo regionale ha apprezzato il grande sforzo di mobilitazione con cui la Cgil, insieme ad altri sindacati, si sta muovendo nella direzione della tutela della salute dei lavoratori e dell’informazione sui loro diritti e doveri, in questa delicatissima fase di introduzione dell’obbligatorietà della certificazione verde nei posti di lavoro”.

“Dopo le violenze di Roma, scoppiate in una manifestazione contro il Green Pass, serve ora più che mai una grande alleanza democratica, civile e sociale – spiega Lavevaz – per compiere l’ultimo tratto di strada che ci separa dall’uscita dalla pandemia. In questa fase, istituzioni, forze politiche e sociali, associazioni devono dimostrare coraggio, indicando con chiarezza e senza ambiguità la scelta vaccinale come unico strumento per sconfiggere il Covid-19”.

