(AGENPARL) – Roma, 15 settembre 2021 – Un portavoce del presidente del Joint Chiefs of Staff Army Gen. Mark Milley mercoledì ha confermato alcune accuse contenute in un nuovo libro secondo cui il presidente, temendo che l’allora presidente Donald Trump avrebbe ordinato un attacco nucleare, ha avuto un incontro con altri leader in uniforme e due telefonate con il suo omologo cinese.

NEW: Statement about Gen. Milley’s meeting regarding the nuclear launch codes under Trump and calls with his Chinese counterpart as detailed in “Peril,” via Joint Staff spokesperson Col. Dave Butler: pic.twitter.com/KgrEQ0bLGX — Geoff Bennett (@GeoffRBennett) September 15, 2021

Il portavoce dello staff congiunto, il colonnello Dave Butler, ha dichiarato

Il presidente dei capi congiunti comunica regolarmente con i capi della difesa in tutto il mondo, compresi Cina e Russia. Queste conversazioni rimangono vitali per migliorare la comprensione reciproca degli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ridurre le tensioni, fornire chiarezza ed evitare conseguenze o conflitti non intenzionali.

Le sue chiamate con i cinesi e altri in ottobre e gennaio erano in linea con questi doveri e responsabilità trasmettendo rassicurazione al fine di mantenere la stabilità strategica. Tutte le chiamate del Presidente ai suoi omologhi, comprese quelle segnalate, sono strutturate, coordinate e comunicate con il Dipartimento della Difesa e l’Interagenzia.

Inoltre, in linea con le sue responsabilità di consigliere militare anziano del Presidente e del Segretario alla Difesa, il generale Milley tiene spesso incontri con i leader in uniforme dei Servizi per assicurarsi che tutti i leader siano a conoscenza delle questioni attuali. L’incontro sui protocolli sulle armi nucleari doveva ricordare ai leader in uniforme del Pentagono le procedure consolidate e solide alla luce dei resoconti dei media sull’argomento.

Il generale Milley continua ad agire e consigliare nell’ambito della sua autorità nella tradizione legale del controllo civile dei militari e del suo giuramento alla Costituzione.

Milley sta affrontando chiamate per dimettersi o essere licenziato, dopo che i rapporti sul libro hanno detto che Milley ha convocato un incontro segreto al Pentagono l’8 gennaio con altri leader in uniforme, istruendo loro di non eseguire gli ordini a meno che non gli sia stato notificato . Quell’incontro è avvenuto dopo aver parlato con la presidente della Camera Nancy Pelosi (D-CA) , che ha espresso preoccupazione per le “precauzioni” per impedire a Trump di lanciare un attacco nucleare.