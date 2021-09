(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 08/09/2021

Il PD Abruzzo promuove la conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori. Prima riunione con il ministro Orlando

“Dopo il comitato per le idee il Pd promuove la conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori, un luogo rappresentativo del lavoro in Abruzzo. Continua il processo di apertura e rinnovamento del Partito Democratico regionale, con particolare riferimento in questa occasione al tema del lavoro, che assume per la nostra comunità politica un valore essenziale”: lo annunciano Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo, e Daniele Marinelli, responsabile organizzazione.

Fina e Marinelli spiegano: “L’ obiettivo è quello di costruire un luogo di discussione, elaborazione e proposta che tenga conto delle specifiche esigenze dei vari settori produttivi, ne individui prospettive – anche alla luce delle opportunità del PNRR – criticità e punti di forza e veda come protagonisti le lavoratrici e i lavoratori della nostra regione. Questi impegni assumono ulteriore centralità in una fase particolarmente complessa nel panorama dell’occupazione regionale, con i molti fronti e le molte vertenze aperte dopo lo sblocco dei licenziamenti e le incertezze ancora legate alla ripresa economica che segue la fase più dura dell’emergenza pandemica. A breve, in occasione del suo primo insediamento, la conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori si riunirà alla presenza del Ministro del Lavoro Orlando”.

🔊 Listen to this